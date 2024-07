Nomination d’Abdou Khadre Fofana : Les précisions de Moussa Balla Fofana

Considéré sur les réseaux sociaux comme le frère d’Abdou Khadre Fofana nommé récemment au poste de PCA de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a démenti les rumeurs dans un contexte où certaines hautes autorités du pays sont accusées de népotisme.

« À toute l’opinion, je tiens à vous informer et à clarifier certains points concernant une rumeur infondée circulant actuellement sur la nomination de monsieur Abdou Khadre Fofana au poste de président du Conseil d’administration de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Contrairement aux informations qui circulent, je précise que monsieur Abdou Khadre Fofana et moi-même ne sommes liés que par un nom de famille commun ‘Fofana’. Il n’existe entre nous aucun lien de parenté ou de relation personnelle », a déclaré Balla Moussa Fofana repris par Seneweb.

Il trouve ainsi « regrettable que cette similitude de noms soit utilisée pour véhiculer des allégations fausses et diffamatoires ». Selon toujours le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, cette nomination a été réalisée avec l’aval du président de la République et du Premier ministre, en accord avec les procédures et les critères rigoureux de sélection qui caractérisent notre Administration.

D’après lui, Abdou Khadre Fofana a été choisi pour ses compétences, son expérience et son engagement au service de notre pays. « Il est important de rappeler que des situations similaires ont déjà touché d’autres ministres, qui ont également vu des personnes partageant leur nom de famille être nommées à des postes de responsabilité, sans qu’il y ait de lien familial. La répétition de telles accusations infondées nuit à la réputation de nos institutions et des personnes qui y travaillent avec dévouement. Je demande donc à chacun de cesser de propager ces propos diffamatoires et de se concentrer sur les faits réels et vérifiables. Notre priorité reste de travailler pour le bien-être de notre pays, dans la transparence et le respect des valeurs républicaines », demande le ministre.