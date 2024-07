Nominations du nouveau régime : Les mises en garde de l’Imam Kanté

Ce jeudi, le Président Diomaye Diakhar Faye a procédé à la nomination de quatre vingt individus à divers postes. Imam Kanté passe à la loupe ces nominations et met en garde les nouveaux tenants du pouvoir. « Avec toutes ces nominations, difficile de voir une dynamique de rationalisation et de réduction du ‘train de vie’ de l’État. Sans parler par exemple de cumuls de poste PCA et autres et de l’option ‘Non appel à candidatures’ qui fait son bonhomme de chemin. Nombre d’individus qui avaient applaudi cette promesse de campagne ne pipent mot car bénéficiaires eux-mêmes du non respect de celle-ci. Et on commence à parler de liens de parenté… Attention », a réagi le religieux sur Facebook.