L’ARTP annonce une baisse des tarifs

Dans le cadre de ses efforts continus visant à favoriser un environnement économique dynamique et compétitif dans le secteur des communications électroniques, au bénéfice des consommateurs, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), après consultation des parties prenantes, a le plaisir d’informer le grand public, des initiatives prises pour stimuler l’écosystème des Opérateurs Mobiles Virtuels (MVNO), des Agrégateurs de Services à Valeur Ajoutée (SVA) et des fournisseurs de services à valeur ajoutée, rapporte Seneweb.

C’est dans cet esprit que l’ARTP a introduit de nouvelles offres (voix, SMS, et données) dédiées aux Opérateurs Mobiles Virtuels (MVNO) et des offres (voix, SMS, et USSD) dédiées aux Agrégateurs de Services à Valeur Ajoutée (SVA). Ces mesures concrètes visent à faciliter l’entrée et le développement de ces acteurs sur le marché des communications électroniques, en leur offrant des conditions avantageuses et adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les tarifs des services dédiés aux MVNO et aux fournisseurs de SVA ont été revus à la baisse et inclus dans les catalogues d’interconnexion des opérateurs, au titre de l’année 2024, pour garantir davantage un accès équitable à ces offres.

Au demeurant, il est à noter que l’ARTP a travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs, dans le cadre de ces initiatives dont l’objectif est de promouvoir un environnement propice à l’innovation, à la concurrence et à l’investissement dans le secteur des communications électroniques. Nous sommes convaincus que ces mesures contribueront à renforcer le paysage numérique de notre pays et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les acteurs émergents, en leur permettant d’explorer de nouveaux modèles commerciaux, de proposer des services innovants avec des tarifs abordables et de répondre plus efficacement aux besoins changeants des utilisateurs.