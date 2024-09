Non Sonko , Moustapha Ba est un symbole a préservé (Par Nasire Ndome)

Nous avons entendu, à travers la conférence de presse organisée par le gouvernement à la primature, des propos du président Sonko portant de lourdes accusations sur l’ancien ministre des finances, monsieur Moustapha BA, jusqu’à dire que ce dernier a assumé le supposé carnage financier du régime sortant à travers d’une réunion tripartite avec le président Diomaye.

Compte tenu de ma connaissance de l’ancien ministre des finances, je peux assurer que les propos du président de PASTEF sont infondés, inexacts et diffamatoires. Sonko est dans la négation du Sénégal comme dit le docteur yoro Dia. Etant donné que le président Ousmane nous a habitués à des propos manipulateurs visant à nuire à la réputation des honnêtes gens de la République pour arriver à des fins inavouées, toujours dans la manipulation pour compter obtenir des gains politiques ; ll est difficile de croire à ses allégations

En effet, les accusations portées sur Moustapha BA sont à dénoncer à tout point de vue. Le président de pastef ne reconnaît la probité et la loyauté d’aucun sénégalais qui est contraire à ses principes et convictions.

Il est bon de rappeler à l’ancien maire de Ziguinchor que celui que les plus proches appellent « bosquiet » (Moustapha Ba) est un haut fonctionnaire de l’État, un grand commis qui a servi l’État avec loyauté, patriotisme, probité et amour. Il a la reconnaissance et le respect non seulement de l’Etat et de la République mais aussi de tout parlementaire des deux législatures passées même parmi les plus féroces et imprévisibles, à l’occurrence Guy mariss Sagna , Abass Fall, Mamadou Lamine Diallo et l’actuel ministre des énergies BIRAME Souleye DIOP. Des vidéos sont là pour confirmer leurs admirations portées sur sa personne.

Dans un Etat, tout symbole n’est pas à détruire.

Il y a des personnalités qui font la fierté de la République, dont la sauvegarde de leur réputation incombe à l’État. Attaquer un citoyen sénégalais qui a donné toute sa vie à l’État sur des questions de falsifications de chiffres relève d’une gravité extrême et d’une méconnaissance des finances publiques.

Supposons qu’il ait falsification donc la chaîne des faussaires est large. De ce point de vue, l’inquiétude du ministre Abdou Latif Coulibaly serait légitime c’est à dire la falsification va au-delà des responsables politiques clairement identifiés par le PM. Il va falloir aussi débusquer d’autres responsables, c’est-à-dire tous ces techniciens qui auraient aidé à falsifier les données. Ils sont nombreux dans les rouages de l’Etat. Il va falloir aussi en débusquer à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), au Ministère des Finances et du Budget, de l’Économie et du Plan. Nous voulons parler de tous ceux qui ont pris part à la mascarade. Que faire des juges de la Cour des comptes qui ont préparé les différentes lois de règlement, des années (2019, 2020, 2021 et 2022), ayant certifié les comptes publics enregistrés au cours de ces quatre ans d’exercice budgétaire ? Sans oublier les députés de la Nation qui les votent.

Il est temps de dire au PM de se ressaisir et de faire son rôle auquel il a été nommé. Récrimination n’est pas une justification sur la cherté de la vie et de la baisse des recettes, ainsi que l’augmentation des dépenses et du chômage, sans parler de l’inondation qui hante le sommeil des sénégalais et de l’émigration irrégulière qui endeuille nos familles.

En outre, les sénégalais attendent des solutions urgentes de leur préoccupations majeures surtout la jeunesse dont les attentes se résument à l’impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics de répondre avec diligence à la demande pressante, exprimée avec vigueur par une jeunesse qui réclame des formations solides, des emplois décents et bien rémunérés, un cadre de vie sain ; bref, une jeunesse qui réclame un meilleur avenir et dans des délais plus courts que ce que permet souvent le rythme d’exécution des politiques publiques. Certes, le temps de l’économie est un temps long. Certes, il faut labourer, puis semer, avant de récolter. Mais le défi lancé par la jeunesse à ses gouvernants impose d’introduire plus d’agilité dans la politique économique et sociale, de préparer le futur tout en apportant des réponses aux urgences du présent.

Par ailleurs, les sénégalais rêvent d’un avenir meilleur avec le début de l’exploitation des hydrocarbures pas l’exposition des tableaux sombres dans un quinquennat dont on a perdu six longs mois sans savoir les grandes orientations stratégiques et le cap dans chaque secteur. Au lieu de donner du rêve et des perspectives à la jeunesse Sonko a préféré exposer notre économie à des risques qui auront des conséquences néfastes pour les sénégalais comme l’a bien démontré Docteur Yoro DIA .

Le Sénégalais a besoin de rêve, d’espoir, d’espérance, de rupture et de changement à la lumière du PROJET à venir.

En définitive, Moustapha Ba est une valeur sûre qui peut servir encore la république pour le bonheur des Sénégalais. Il est un digne militant du Sénégal qu’il porte affectueusement dans son cœur. Etant enfant de troupe et soldat des performances économiques et financières, il est devenu plus utile pour la nation et l’État, mais pas un symbole à détruire.

Nasire Ndome

Militant du Sénégal