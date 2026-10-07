Nord-Foire : Un chauffeur de VTC retrouvé mort dans sa voiture

Le corps sans vie de Mohamed Diop, un chauffeur de VTC âgé de 27 ans, a été retrouvé à l’Unité 26 de Nord-Foire. Selon L’Observateur, le jeune homme était porté disparu depuis trois jours. Sa dépouille a été découverte à l’intérieur de sa berline, immatriculée AB 197JQ, hermétiquement fermée et stationnée à proximité de son lieu de travail.

La découverte est intervenue après que des riverains ont été alertés par une forte odeur nauséabonde provenant du véhicule. Sur place, l’état de décomposition très avancé de la dépouille aurait considérablement compliqué l’intervention des secours.

Face à la situation, des agents des services d’hygiène se sont déployés sur les lieux. Ils ont procédé à plusieurs opérations de désinfection et de pulvérisation afin de limiter les fortes odeurs qui se dégageaient du véhicule, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.

D’après la même source, une enquête a été ouverte par la Brigade de gendarmerie de Nord-Foire afin de faire toute la lumière sur ce drame. Les enquêteurs devront notamment établir les circonstances dans lesquelles le jeune chauffeur a pu rester introuvable pendant trois jours.

Une autre interrogation se pose également autour de la voiture. Selon L’Observateur, le véhicule était équipé d’un système de localisation. Les enquêteurs devront ainsi déterminer pourquoi celui-ci n’a pas permis de retrouver le jeune homme plus tôt.

L’enquête devra surtout permettre de déterminer les circonstances exactes du décès de Mohamed Diop. À ce stade, plusieurs hypothèses restent ouvertes, notamment celle d’une mort naturelle ou celle d’un acte criminel.

Les investigations menées par la Brigade de gendarmerie de Nord-Foire devront apporter des éléments permettant de comprendre ce qui s’est réellement passé avant la découverte du corps.

La découverte de la dépouille dans un véhicule fermé, alors que le jeune chauffeur était porté disparu depuis plusieurs jours, a suscité l’émoi dans le secteur de Nord-Foire.

Pour l’heure, les circonstances du décès demeurent inconnues. Les conclusions de l’enquête devront permettre de lever les zones d’ombre qui entourent la mort de Mohamed Diop.