Voici nos opposants « bêtes », « idiots » …et « haineux » ! Ils font pire que Sonko

L’opposant Ousmane Sonko est tout sauf bête. C’est un menteur intelligent, un « chaud lapin » impatient, un manipulateur et un vrai gourou qui endoctrine ses militants et ses sympathisants. On peut tout dire d’Ousmane Sonko sauf qu’il est « sot et idiot ». On ne s’imaginait pas qu’il y avait des opposants pires que Sonko. Xibaaru va vous montrer que notre opposition est un condensé de politiciens en mal de repère. Ce conglomérat de politicards illuminés oublie l’essentiel qui est de faire apprécier aux Sénégalais leur programme de société. Mais rien de tout cela, ils exhibent leur haine et leur idiotie publiquement…

Du jamais vu au Sénégal ! Une opposition tellement cancre et idiote que répugnante. Voici l’opposition du 21ème siècle au Sénégal. Bête comme le « gaou » qui se laisse berner une, deux, trois et quatre fois. Au Sénégal, ce sont des politiciens de piètre qualité qui composent l’opposition. Le Sénégal n’a plus ces opposants de la trempe de Me Abdoulaye Wade, feu Cheikh Anta Diop, feu Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily et tant d’autres qui lorsqu’ils étaient dans l’opposition, hantaient le sommeil du régime du Parti socialiste au pouvoir à l’époque.

C’est cette époque qui est révolue. Aujourd’hui, nous avons une opposition d’opérette. Voici nos opposants qui oublient carrément pourquoi sont-ils des politiciens. Ils ne savent plus ce qu’ils veulent et quels sont leurs objectifs. Finalement, ils sont en train de lasser les Sénégalais à travers certaines de leurs sorties ou les actes qu’ils posent. Aujourd’hui, c’est une opposition ennuyeuse que nous avons au Sénégal.

Au Sénégal, depuis 2012, on a vu le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), l’Entente pour des forces de l’opposition (Efop), le Cadre de concertation de l’opposition (C20), la coalition Gor Ca wax Ja…Toutes ces coalitions de l’opposition n’étaient pas médiocres. Elles savaient faire preuve d’imagination à travers les stratégies qu’elles adoptaient pour faire face au pouvoir en place. On a aussi l’inter-coalitions Yewwi-Wallu qui a fait vaciller le régime aux dernières Législatives.

Mais depuis l’arrivée du Front Pour l’Inclusivité et la Transparence Des Élections (FITE), l’opposition a changé de visage. Cette opposition n’a pas comme objectif « la conquête du pouvoir ». Sa seule préoccupation, c’est Macky Sall, un non-partant à la présidentielle. Comment une opposition qui se dit responsable peut-elle avoir tout son programme axé sur un seul être…Macky Sall ?

Mais il faut être bête de parler du futur ex-Président. Macky Sall n’est plus en course mais le FITE s’occupe de l’après Macky Sall, de ce qu’il va devenir et de ce qu’il aura. C’est même se foutre des Sénégalais. La cible du FITE doit être ailleurs et non orientée vers Macky Sall qui ne sera pas de la course en février 2024. Pourtant le FITE a été créé pour réclamer que tous ceux qui sont candidats à l’élection présidentielle puissent y participer et qu’elle soit organisée de façon transparente.

A exactement 2 mois et 27 jours de la Présidentielle, le FITE écrit à Macron pour se plaindre des promesses de ce dernier à Macky Sall…Incroyable ! Le FITE a encore ce temps précieux à perdre en parlant de Macron et de Macky au lieu de se préoccuper de l’avenir des sénégalais en leur proposant un projet social, économique et environnemental.

Le FITE est né avec de la haine à l’encontre de Macky Sall…Et cette haine va les détourner de l’essentiel…. Non seulement, nous avons une opposition sotte, mais également méchante et jalouse. Le FITE en veut à Macky Sall à tel point qu’il aimerait le voir quitter le pouvoir et être rangé aussitôt aux oubliettes ou alors que la vindicte populaire le poursuive partout où il sera.

Le FITE a du mal à admettre que Macky Sall ait une reconnaissance internationale en disant non à sa candidature en 2024, respectant ainsi la Constitution sénégalaise. En renonçant à un troisième mandat, Macky Sall a totalement dérouté l’opposition bête qui entendait en faire un thème pour mieux le dénigrer au plan national et international. Et aujourd’hui, l’opposition ne sachant plus quoi faire, s’en prend bêtement à Macky Sall qu’elle considère comme sa principale cible.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru