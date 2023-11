Ousmane Sonko tâtonne…Il vient de lancer son Plan C

A ce rythme, Ousmane Sonko risque de perdre la tête. Le leader l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne maîtrise plus rien de son avenir politique. Le maire de Ziguinchor est en train de tâtonner dans son plan de sauver ce qui peut l’être, à trois mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Mais toutes les actions qu’il pose, l’éloignent du fauteuil présidentiel. Et scellent définitivement son destin, lui qui a pris une pente descendante depuis mars 2021.

Ousmane Sonko est loin d’être cette bête politique que certains en avaient fait. Le maire de Ziguinchor reste le plus grand novice dans le landerneau politique. Toutes les actions qu’il pose ont fini par le prouver. Le patriote en chef a tellement commis d’erreurs qu’il a fini par ruiner leur fameux projet. Une grosse bêtise que de nombreux patriotes refusent de lui pardonner. Alors que tous les yeux sont rivés sur le Palais, la «bête noire» de la coalition au pouvoir est logé à la chambre zéro étoile de l’hôtel-prison du Cap Manuel.

Malgré ses nombreuses erreurs, Sonko refuse d’abdiquer. Le PROS (Président Ousmane Sonko) rêve toujours d’être le cinquième président de la République. Exclu par ses déboires judiciaire et sans parti politique, il a trouvé un moyen de perturber la campagne de ses adversaires. Le maire de Ziguinchor a misé sur un autre prisonnier laminé lors des élections locales, pour prendre la suite des événements. Bassirou Diomaye Faye était le plan de substitution de Sonko. Le numéro de l’ex Pastef devait permettre au patriote en chef de garder son électorat intact. Et il devait aussi combattre le candidat du régime.

Mais Sonko vient encore de changer les termes de sa campagne pour 2024. Le Plan C du leader de l’opposition radicale est enclenché. Et il s’agit de Cheikh Tidiane Dieye. Après sa rencontre avec Ousmane Sonko la semaine dernière, le leader de Senegaal Bi Ñu Bëgg annonce le lancement de ses opérations de collecte de parrainage citoyen…pour « garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme », dit-il dans un communiqué parvenu à Xibaaru.

« Porteur de la fiche de parrainage numéro 116, le Docteur Cheikh Tidiane Dieye avait annoncé, après sa rencontre cordiale et stratégique avec son frère et allié, le Président Ousmane Sonko, qu’il poserait des actes tendant à garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme», lit-on dans le document lu par la rédaction. Stratégie ou pas, Ousmane Sonko prouve qu’il a perdu tout contrôle dans la course présidentielle. En véritable novice, il tâtonne pour ne pas laisser la place à des adversaires plus aguerris que lui.

Tous les partis qui sont allés aux élections avec plus d’un candidat ont connu un revers. Et Sonko est en train de commettre cette erreur. Les nombreuses candidatures ne font que fragiliser un parti qui n’existe plus sur le papier. Le choix de ses remplaçants prouve ô combien le patriote en chef ne raisonne plus de manière rationnelle. Sinon il n’aurait pas misé sur Bassirou Diomaye Faye, un prisonnier dont la candidature peut être rejetée à tout moment. Et pourtant, il pouvait miser sur un profil comme celui Guy Marius Sagna qui a battu campagne dans la diaspora pendant des jours.

La candidature de Dr Cheikh Tidiane Dieye est un signe flagrant du tâtonnement de Sonko. Même si le leader de Senegaal Bi Ñu Bëgg est son ami, il ne vaut pas grand chose sur le plan politique. Il n’a aucune base politique susceptible de lui assurer le nombre de parrains requis. Si par extraordinaire il devenait le candidat officiel de l’ex Pastef, il ne ferait pas le poids face aux autres candidats. Ce qui prouve que le maire de Ziguinchor est tellement désespéré qu’il mise sur le plus petit pion de son entourage.

Cette confiance qui se dégage chez les patriotes, cache autre chose. Si les partisans de Sonko croient en leur participation à la présidentielle de 2024, le maire de Ziguinchor est moins confiant. Pour pallier à toute situation, le leader de l’opposition radicale envoie tout son entourage au front. Une stratégie désespérée mais qui rassure au sein du parti dissous. Alors que personne ne soit surpris si le PROS choisit un dragon de plus de 60 ans pour être son plan D.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru