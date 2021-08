Amath Dansokho décédé un 23 août…sa rencontre avec Che Guevara

Amath Dansokho, est décédé le 23 août 2019 des suites d’une maladie. Deux ans après sa mort, le leader charismatique de l’opposition séduit par son parcours et son expérience…En ce jour anniversaire de sa mort, xibaaru vous propose un reportage de nos confrères Français Le Monde, qui retrace son parcours élogieux, sa rencontre avec le Che Guevara…

Sénégal : Amath Dansokho, le révolutionnaire de tous les régimes

Figure majeure de la politique sénégalaise depuis l’indépendance en 1960, l’homme était de tous les combats et a participé aux deux alternances en 2000 et 2012.

Militant de gauche dès son plus jeune âge, il découvre Maurice Thorez à 14 ans et adhère aux jeunesses de l’Union démocratique sénégalaise. La lecture du Fils du peuple accentue son intérêt pour la politique que le président Senghor avait fait naître chez lui. Le jeune garçon lui voue alors une véritable admiration. Lors des législatives de 1951, il n’hésite pas à sécher ses cours pour suivre à la campagne. L’aventure sera toutefois brève car le jeune Amath Dansokho est de plus en plus sensible aux idées nationalistes et à la justice sociale.

Sa première participation à un défilé du 1er-Mai a d’ailleurs lieu en 1954, en soutien à l’indépendance du Vietnam. Et dès la création du Parti africain pour l’indépendance (PAI) en 1957, de tendance marxiste-léniniste, il y prend sa carte de membre. Très vite, il s’oppose au pouvoir colonial en organisant une grève dans son lycée, à Saint-Louis. Il pense alors que l’indépendance passera par la lutte armée.

En 1959, l’étudiant Amath, qui poursuit ses études à l’université de Dakar, se rend en Guinée-Conakry pour y récupérer des armes envoyées par le Front de libération nationale (FLN) algérien par le biais de Frantz Fanon, confie-t-il en 2012 lors d’un long portrait qui lui est consacré sur RFI. Son parti bascule dans la clandestinité un an plus tard. Accusé d’insurrection contre le régime de Senghor en 1964, ses membres sont condamnés.

Exilé pendant treize années

S’ensuit un exil de treize ans pour Amath Dansokho. « Il a toujours refusé de parler des difficultés de cette période. Il évoquait seulement le côté formateur », précise Ibrahima Sène, son camarade de parti avec qui il chemine depuis ses débuts. Le jeune militant trouve refuge à La Havane où il se lie d’amitié avec Joséphine Baker, à Bamako, à Alger, à Prague ou encore à Moscou et se prépare à la révolution. Au Mali, en 1964, c’est Che Guevara en personne qui lui offre un texte de Régis Debray. Le séminaire…lire la suite en cliquant ici