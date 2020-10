Nouveau gouvernement…Macky dribble tout le monde

Tout le monde s’attend avec le remaniement ministériel que va opérer le Président Macky Sall, que l’on assiste à un retour du poste de Premier ministre. Selon des sources de Xibaaru bien logées au Palais de la République, et qui suivent les faits depuis la dissolution du gouvernement intervenue avant-hier mercredi 28 novembre, le Chef de l’Etat Macky Sall n’est pas dans les dispositions de remettre le poste de Premier ministre. L’on se dirige vers un nouveau gouvernement sans un retour de la Primature.

Un gouvernement toujours sans Premier ministre : Macky Sall déroute encore

Le Chef de l’Etat déroute, bon nombre d’observateurs avaient parié sur la composition d’un nouveau gouvernement avec un Premier ministre à sa tête. D’autant qu’on peut dire que l’échec du gouvernement sorti est dû en grande partie par l’absence d’un Premier ministre. Un chef pour coordonner l’action gouvernementale.

Or, si le gouvernement sortant a échoué, c’est que plusieurs ministres, du fait qu’il n’y avait personnes pour veiller à leurs actions, restaient inertes. Les ministres n’étaient pas suivis, et les programmes n’avaient aucun contrôle. Chaque ministre travaillait à sa guise, et faisait le plus souvent de comptes rendus qui étaient faux au Chef de l’Etat en Conseil des ministres. Ce dernier ne pouvait se rendre compte à tous les coups de l’inexactitude des comptes rendus qui lui étaient faits.

Voilà pourquoi, tout le monde s’attendait à un retour à l’orthodoxie avec la restauration du poste de Premier ministre. Ce qui aurait l’avantage de rendre plus visible l’action gouvernementale.

Le Chef de l’Etat a choisi de se passer encore d’un Premier ministre.

Va-t-il mettre en place un mécanisme de veille et de contrôle de l’action gouvernementale par lui-même ?

La formation du nouveau gouvernement nous édifiera.

Macky Sall continue en tout cas de rester le seul maître à bord.

La rédaction de Xibaaru