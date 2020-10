Nouveau gouvernement…Les hommes de confiance de Macky

Les hommes de confiance de Macky qui sont sûrs de figurer dans la prochaine équipe gouvernementale. Il s’agit des deux « Baye Fall » du président Macky Sall.

Le Président de la République Macky Sall n’est pas du tout content de l’action du gouvernement sortant. Un gouvernement qui s’est montré peu performant et qui s’est signalé dans ses retards pour concrétiser les nombreux programmes du Chef de l’Etat Macky Sall. Avec les dures conditions qu’éprouvent les populations, ajoutées à la crise liée à la pandémie de covid-19 et les multiples litiges fonciers, le Sénégal était assis comme sur une poudrière. D’autant que les manifestations de défiance à l’endroit de l’Etat devenaient de plus en plus grandissantes.

Le Président de la République Macky Sall a décidé de siffler la fin de la récréation. Il a tout bonnement dissous le gouvernement dont les ministres actuels sont chargés des affaires courantes. Le Président de la République a tout simplement donné le ton. Le nouveau gouvernement qui sera mis en place, saura qu’elle n’a pas droit à l’erreur. Une pression sur les épaules des prochains ministres du nouveau gouvernement. Sur quels ministres, le Président Macky Sall va s’appuyer ?

En tout cas, peu de ministres de l’actuel gouvernement se retrouveront dans la prochaine équipe sur laquelle, le Chef de l’Etat va s’appuyer pour que les énormes chantiers sur lesquels, il s’est engagé vis-à-vis du peuple sénégalais, se concrétisent enfin.

Les hommes de confiance du Chef de l’Etat

Le Président de la République ne garde plus confiance en certains ministres. Il a cependant ses hommes de confiance. Des hommes qui sont sûr de figurer dans la prochaine équipe gouvernementale. Loyaux et fidèles à l’endroit du Chef de l’Etat, certains les surnomment les « Baye Fall du Président Macky Sall ». Il s’agit de Mahammed Boun Abdallah Dionne et de Maxime Jean-Simon Ndiaye. Deux hommes qui se sont toujours acquittés des tâches qui leur ont été confiées par le Chef de l’Etat, exécutant toutes ses directives.

La rédaction de Xibaaru