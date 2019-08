Noyade : les gestes de premiers secours qui peuvent sauver une vie !

Chaque année, plusieurs centaines de personnes meurent de noyade au Sénégal. Dans un contexte pareil il est fort important de connaitre les gestes de premiers secours qui peuvent sauver des vies et éviter des accidents de noyade. Dans notre pays les jeunes représentent une part importante des victimes de noyade.

Les gestes de premiers secours à prodiguer:

Réflexe n°1 : prévenir immédiatement les secours

Si vous êtes témoin d’une personne en train de se noyer, prévenez ou faites prévenir immédiatement les secours d’urgence ( le 18 ou le 112).

Sortez au plus vite la victime de l’eau, plutôt que de maintenir uniquement sa tête hors de l’eau.

Réflexe n°2 : ne pas vous mettre vous-même en danger

En cas de doute sur vos capacités de nageur, ne vous jetez pas à l’eau. Tendez une perche ou tout autre objet auquel la personne peut s’agripper, ou lancez-lui un objet flottant (bouée) pour l’aider à se maintenir à flot jusqu’à l’arrivée des secours.

Réflexe n°3 : vérifier l’état de conscience de la victime de noyade

Une fois la personne hors de l’eau, vérifiez sa respiration (soulèvement de son torse et souffle) et assurez-vous de son état de conscience, à l’aide de questions simples (son nom, la date, …)

Si la victime de noyade est consciente et respire, aidez-la à dégager ses voies respiratoires en basculant sa tête vers l’arrière ou en la mettant en position semi-assise.

Ôtez les vêtements mouillés de la victime, séchez-la et enveloppez-la dans des affaires sèches et de préférence chaudes (couverture) pour éviter l’hypothermie.

Restez auprès de la victime jusqu’à l’arrivée des secours

Réflexe n°4 : si la victime de noyade respire et est inconsciente

Si la victime de noyade respire, mais a perdu connaissance, mettez-la en position latérale de sécurité (position de premier secours). Il s’agit d’allonger la personne sur le côté, en croisant sa jambe supérieure, et d’ouvrir sa bouche vers le bas de façon à éviter tout risque de suffocation.

Contactez les secours (le 15, le 18 ou le 112) et surveillez régulièrement la respiration de la victime en attendant l’équipe d’urgence.

Réflexe n°5 : si la victime de noyade ne respire plus et est inconsciente

Si vous ne sentez ni le souffle de la victime sur votre joue, ni sa poitrine se soulever, alors la personne ne respire plus. Contactez les secours : le 18 ou le 112.

Prodiguez les premiers soins si vous êtes formé aux premiers secours, en pratiquant une réanimation cardio-pulmonaire. Alternez 30 compressions thoraciques et 2 insufflations, jusqu’à la reprise de la respiration ou l’intervention des secours.

Enfin, si vous aidez une victime de noyade:

Ne jamais donner à boire ou à manger, ni faire vomir la personne tout juste sortie de l’eau

Ne pas suspendre par les pieds un enfant, victime de noyade