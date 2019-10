Six buts à un, c’est le score du match Néma/Renaissance. Dans ce duel, l’ASC Néma n’a laissé aucune chance à la Renaissance de Bantaguel. Dès la 32e seconde de jeu, Malang Bayo trouve le chemin des filets pour le compte de Néma. En l’espace de 15 minutes seulement, cet attaquant de l’ASC Néma réalise son triplé, ajouté à un but de son coéquipier. Menée au score par quatre buts à zéro, l’ASC Renaissance a réduit cette marque en marquant un but avant la pause. Du retour des vestiaires, l’ASC Néma de Sikilo a montré de nouveaux arguments en ajoutant deux autres buts face à une Renaissance méconnue. Ainsi les poulains du coach Ibrahima Traoré ont humilié la Renaissance devant ses nombreux supporters qui pour la plupart, ont quitté le stade avant le coup de sifflet final. Malgré ce lourd score, ce match de la zone 1 de l’ODCAV s’est terminé dans la sportivité et le fairplay au grand bonheur d’Amy Souaré Diallo président de cette zone.

ELHADJI MAEL COLY