Dionne rentre ce soir…après une mission à Paris

Dans certaines croyances africaines, il se dit que lorsqu’une personne est déclarée morte, elle vivra plus longtemps. Si l’on applique cela à l’ancien Premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne, on peut dire qu’il va vivre encore longtemps et c’est tout le mal qu’on lui souhaite. Après des rumeurs sur son décès il y a quelques mois, une autre rumeur selon laquelle il a été évacué de nouveau en France a également circulé. D’après nos confrères de «L’As», il n’en est rien. Le ministre d’Etat Mohammad Boun Abdallah Dionne se porte comme un charme. Selon un de ses proches, il était à Paris en mission et logeait à l’hôtel A Plaza Athénée. Mieux, notre source renseigne que l’ancien Premier ministre rentre à Dakar aujourd’hui à bord de Air Sénégal.