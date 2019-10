Affaire Karim Wade…Amadou Ba contredit par

La sortie du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur pour démentir le supposé engagement pris par l’Etat du Sénégal pour la «réhabilitation» et la «réparation» du «préjudice» subi par le fils de l’ancien chef de l’Etat, Karim Wade, n’a pas laissé de marbre les «Droit-de-l’hommistes» sénégalais. En effet, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal et Alioune Tine, Fondateur d’Africa Jom Center ne semblent pas apprécier la sortie dudit ministère, contredisant la délégation sénégalaise qui a pris part à la 127ème session du Comité des droits de l’homme des Nations unies en vue de présenter le cinquième rapport périodique du Sénégal sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Sur son compte Twitter, Seydi Gassama fait le distinguo entre les réponses servies par les membres de la délégation sénégalaise, concernant les recommandations du Comité des droits humains des Nations unies sur le cas Karim Wade et celles du ministère.

Affichant une position favorable aux membres de ladite délégation, il dira que «nous avons d’un côté des techniciens qui sont conscients des obligations internationales du Sénégal en matière de droits humains et de l’autre, des politiciens qui pensent, parce qu’ils sont au pouvoir, qu’aucune obligation ne peut s’opposer à leur volonté ou ambition».

Auparavant, Seydi Gassama s’est offusqué de la posture des tenants du pouvoir quand des critiques sont formulées en matière d’atteinte aux droits humains des opposants politiques. A son avis, «quand l’Onu interpelle l’État du Sénégal sur les atteintes aux droits humains des opposants politiques, elle ne fait pas de la politique. Quand les Organisations de la société civile (Osc) dénoncent les atteintes à ces mêmes droits, elles font de la politique». Suffisant pour lui de dire «qu’en matière de Droits humains (Dh), pas de progrès sans de la bonne foi».

Sur cette affaire d’engagement ou pas pour la «réhabilitation» de Karim Wade, Seydi Gassama n’est pas le seul à exprimer son incompréhension suite à la sortie du ministère des Affaires étrangères. S’exprimant aussi sur son compte Twitter, Alioune Tine, Fondateur d’Africa Jom Center a relevé «une absence de coordination» entre le ministère de la Justice qui a représenté le Sénégal au Conseil des droits de l’homme et les Affaires étrangères, «qui accusent la presse».