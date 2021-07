Officiellement installé…le Général Fall veut bâtir une Gendarmerie professionnelle

Officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, suite à sa nomination le 17 juin dernier, le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, le Général de division Moussa Fall, a affirmé son ambition de bâtir une Gendarmerie professionnelle, ancrée dans les valeurs au cœur des institutions républicaines.

Lors de la cérémonie, le n°1 de la gendarmerie nationale a exprimé ses ambitions pour la Maréchaussée, dans un contexte marqué par une insécurité. « Face à un contexte stratégique caractérisé par l’imprévisibilité et le recours systématique à une violence aveugle qui nourrissent l’inquiétude et la peur chez nos concitoyens, mon ambition est de bâtir une Gendarmerie professionnelle, ancrée dans les valeurs au cœur des institutions républicaines avec un personnel fier et motivé, dont les capacités morales sont à la hauteur des défis qui les attendent », a-t-il déclaré au cours de la rencontre présidée, hier, par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.

Selon le quotidien national Le Soleil, l’ancien numéro 2 de la Gendarmerie nationale estime que cette ambition doit se bâtir autour d’une vision claire et inclusive dont la matérialisation exige des actions menées avec célérité, organisation, méthode et compétence.« Ma conviction profonde est que seule la conjugaison de nos efforts nous permettra d’obtenir la synergie nécessaire pour atteindre l’efficacité. Il m’incombe la responsabilité de tracer un nouveau cap et de dessiner une feuille de route claire, cohérente et pragmatique prenant en compte les priorités pour les années à venir », a-t-il dit.

Le Général Moussa Fall a réaffirmé le positionnement et le rôle de la Gendarmerie au sein de la République. Il a annoncé la « déconcentration » du commandement opérationnel au profit des deux principales subdivisions d’armes et des légions de gendarmerie territoriale, avec comme effet final recherché le « renforcement de la confiance et le recul des violences ainsi que des incivilités, dans notre zone de responsabilité ».