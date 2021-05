ONU : Le général Birame Diop nommé conseiller militaire

Birame Diop succède au lieutenant-général Carlos Humberto Loitey de l’Uruguay, à qui le secrétaire général a rendu hommage pour son dévouement au service de l’Onu et sa contribution à l’avancement des travaux des composantes militaires dans les opérations de paix et au renforcement du partenariat avec les troupes des pays contributeurs.

L’ancien chef d’Etat-major général des armées (Cemga) a été nommé conseiller militaire au département des opérations de paix de l’Onu. Selon Libération online, Birame Diop succède au lieutenant-général Carlos Humberto Loitey de l’Uruguay, à qui le secrétaire général a rendu hommage pour son dévouement au service de l’Onu et sa contribution à l’avancement des travaux des composantes militaires dans les opérations de paix et au renforcement du partenariat avec les troupes des pays contributeurs.

Remplacé par le général Cheikh Wade à la tête des armées sénégalaises, le le général Diop jouit de plus de 30 ans d’expérience militaire. Il a précédemment occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale auprès du Président et de chef d’état-major de l’armée de l’air. Il a aussi été adjoint et chef des opérations aériennes à la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (de 2002 à 2003) et a mené une brillante carrière dans les forces armées sénégalaises. Le général Diop a également été détaché auprès des organisations non gouvernementales partenaires pour le changement démocratique de 2009 à 2013.

Il est diplômé de l’Ecole royale de l’air de Marrakech et est également titulaire du diplôme Air Command and Staff College degree de l’Air University aux Ua et d’un War College degree de l’Ecole de Guerre-Terre de France.