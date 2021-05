Bonne nouvelle…les 19 jeunes de Dougar relaxés !

Les 19 jeunes de Dougar, qui étaient sous mandat de dépôt, ont comparu hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour actions diverses, violences et voies de fait à agent avec effusion de sang ou blessure, coups et blessures volontaires, vol en réunion et dommage à la propriété mobilière d’autrui.

Face au juge, les mis en cause ont nié en bloc les accusations. Considérant que les faits sont constants, le parquet a requis un mois de prison ferme. Quant à la défense, elle a dénoncé l’arrestation de ces jeunes à des heures tardives dans leurs domiciles. A l’en croire, il s’agit d’une opération d’intimidation voire une expédition punitive.

Les parties civiles n’étaient pas en mesure d’identifier les manifestants, les 19 jeunes ont été purement et simplement relaxés par le tribunal au terme des plaidoiries, informe L’As.