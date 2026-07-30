ONU : L’équipe de campagne de Macky appelle à la prudence après le premier vote-test

L’équipe de campagne de l’ancien président sénégalais Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies, a réagi aux résultats des consultations informelles organisées ce 30 juillet 2026 au Conseil de sécurité dans le cadre du processus de désignation du futur chef de l’ONU.

Dans un communiqué, elle souligne que ces premières consultations traduisent une compétition toujours ouverte et insiste sur le fait qu’aucun résultat définitif n’a encore été arrêté. Selon l’équipe de campagne, ce premier vote-test laisse apparaître une tendance favorable à une candidature féminine issue de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, tout en précisant que cette orientation demeure provisoire.

Le communiqué rappelle également que, conformément à l’article 97 de la Charte des Nations unies, le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Cette recommandation doit obtenir au moins neuf voix sur les quinze membres du Conseil, sans faire l’objet d’un veto de l’un des cinq membres permanents.

Estimant que le processus est encore loin de son terme, l’équipe de campagne affirme poursuivre pleinement sa mobilisation aux côtés de Macky Sall en vue des prochaines étapes de l’élection du futur Secrétaire général des Nations unies.