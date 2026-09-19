ONU : Macky Sall recule lors du troisième « straw poll » du Conseil de sécurité

Le soutien officiel du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies n’a pas modifié la tendance enregistrée lors du troisième « straw poll » du Conseil de sécurité.

Lors du scrutin organisé vendredi 18 septembre, l’ancien président sénégalais a obtenu 5 voix « encourage », contre 9 « décourage » et 1 « sans opinion », selon les informations rapportées par Les Échos.

Ce résultat marque un recul par rapport aux deux précédents scrutins, au cours desquels Macky Sall avait obtenu 6 voix favorables, 7 défavorables et 2 sans opinion. Il perd ainsi un soutien tandis que le nombre de voix défavorables augmente de deux.

Dans ce troisième tour, Macky Sall est devancé par la Costaricaine Rebeca Grynspan, qui recueille 9 voix favorables, et la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett, avec 8.

Avec ses 5 voix « encourage », le candidat sénégalais se retrouve au même niveau que l’Ougandais Olara Otunnu et l’Argentin Rafael Grossi. Otunnu compte toutefois 7 voix défavorables et 3 « sans opinion », tandis que Grossi totalise 8 voix « décourage ».

Pour qu’un candidat soit recommandé par le Conseil de sécurité, il doit obtenir au moins 9 voix sur 15 et ne faire l’objet d’aucun veto de l’un des cinq membres permanents : les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni.