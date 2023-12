Opération de sécurisation : 357 individus interpellés par la police

La police maintient le cap dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité dans le pays. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 20 au 21 décembre de 21h à 5h du matin, sur l’étendue du territoire national.

La descente policière, supervisée par la Direction de la Sécurité Publique, s’est soldée, selon Seneweb, par l’interpellation de 357 individus dont 223 pour vérification d’identité, 71 pour ivresse publique et manifeste, 31 pour nécessité d’enquête, 3 pour vol avec violence, 2 pour offre et cession, 3 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour usage de produits cellulosiques, 3 pour vagabondage, 3 pour coups et blessures volontaires, 10 pour vol, 1 pour viol sur mineure, 1 pour recel, 2 pour rixe sur la voie publique, 2 pour flagrant délit de vol et 1 pour abus de confiance.