Opération de sécurisation : 556 personnes interpellées par la Police

La police nationale a mis à l’arrêt 556 personnes dans la nuit du Mercredi 23 au Jeudi 24 Août 2023 entre 21h et 05h du matin sous la supervision de la Direction de la sécurité publique. Selon Seneweb, 373 ont été interpellées pour vérification d’identité, 135 pour ivresse publique et manifeste, 17 pour nécessité d’enquête, 8 pour des faits de drogue, 7 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour exploitation sans autorisation de débit de boissons , 1 pour escroquerie, 1 outrage à agent, 2 pour trafic de migrants, 2 pour vagabondage, 2 pour coups et blessures volontaires, 2 pour vol, 1 pour association de malfaiteurs, 8 pour non inscription sur le fichier sanitaire et social, 6 pour rixe.