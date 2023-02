Orange donne le numéro d’un ex conseiller de ministre à un militant du Pastef

Au Sénégal, tout tourne autour du Pastef de Ousmane Sonko. Les violences verbales, les mensonges et même les actes de vandalismes. Les populations sont terrifiées. Et les entreprises ne sont pas en reste.

L’opérateur de téléphonie, Orange Sénégal vient de commettre une erreur sur le numéro de l’ex conseiller en communication du ministère de l’Agriculture Madiagne Tall, actuellement en mission en Italie. Il a vu son numéro qu’il détenait depuis plus de 20 ans, être attribué à un militant du Pastef (Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) qui affiche fièrement la photo de son leader en statut).

Mis devant le fait accompli, Monsieur Madiagne Tall dénonce cette pratique irrespectueuse d’Orange et informe tous ses contacts…

ALERTE SUR ORANGE SÉNÉGAL ET UN MILITANT D’UN PARTI POLITIQUE (PASTEF)

Chers amis et sympathisants,

Vous serez nombreux à vous étonner de la photo du profil WhatsApp de mon numéro 77 649 1- — actuellement détenu par un tiers.

Je viens de constater, depuis hier, que Orange Sénégal a attribué mon numéro 77 649 1- — à un autre client qui est militant du parti politique PASTEF, du nom de Mouhamed Sylla (reste à vérifier si c’est le vrai nom que ce client m’a donné quand je l’ai appelé au téléphone pour le lui signaler).

Le problème fondamental est que ce client continue de recevoir des appels, messages et informations personnels qui me sont destinés.

Je tiens à préciser que ce numéro est le mien depuis plus de 20 ans et il est dans tous mes dossiers, contacts privés et professionnels et cartes de visite.

Donc, c’est avec désolation que je voudrais attirer l’attention de tous sur ce fait gravissime qui viole ma vie professionnelle et privée.

Je suis hors du pays depuis 2 ans mais c’est ce même numéro de 77 649 1- — que j’utilise pour mon WhatsApp.

Par conséquent, je vous invite à ne plus m’appeler, ni m’envoyer des messages sur ce numéro en attendant que Orange Sénégal reprenne ce numéro et me le remette, dans le respect de la protection des données personnelles.

NB: MERCI DE RETIRER LE NUMÉRO 77 649 1- — du nom de Madiagne Tall, de tous les groupes WhatsApp où il a été ajouté et de le remplacer par le numéro 0039 328 068 —-.

Madiagne Tall