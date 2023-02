143 millions volés à la Sonatel : Le présumé hacker se dédouane et accuse…

Sonatel a été la cible de hackers et aurait perdu 143 millions FCFA. Selon la Sonatel, ses travaux d’enquête ont permis l’identification de suspects dont l’un a été déféré au parquet. Il s’agit d’Oulimata Diagne localisée à Nord Foire. Elle est poursuivie pour complicité d’escroquerie. Le présumé hacker Massa Diouf faussement accusé d’avoir pompé 143 millions FCFA, qui vit au Maroc, contacté par L’Observateur, se lave à grande eau.

Agé de 36 ans, marié et père de 3 enfants, cet informaticien et ingénieur de conception de formation se dédouane et signale que l’erreur vient de la Sonatel. « Le 16 janvier 2023, la Sonatel m’a contacté par le biais de son agent, Moussa Cissokho, qui m’a dit : « par erreur, un dépôt de 50 millions FCFA a été effectué sur l’une des puces qui fait partie de notre réseau. Que le montant est destiné à honorer une commande d’Unité de valeur (UV) Orange Money pour le compte d’une autre personne (…) Il me précise qu’« une somme de 5 013 500 FCFA a été soustraite juste après ce dépôt. Puisque la carte Sim a été identifiée à notre structure, j’ai pris l’engagement de restituer la somme (…) via la Banque of Africa », a-t-il confié à nos confrères.

Il précise que c’est Moussa Cissokho qui a reçu lui-même le montant restitué. Ce dernier, dit-il, n’avait pas manqué de porter des soupçons sur des collègues à lui. Pour prouver sa bonne foi Massa Diouf à mis à la disposition du journal le reçu de versement en espèces pour le compte de Orange Finances Mobile Sénégal. « Je ne suis pas un hacker et j’ai un casier judiciaire vierge et l’erreur vient de la Sonatel », ressasse-t-il