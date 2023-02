Affaires Sonko ou fin de Macky Sall…l’analyse du Dr Moustapha Fall

Humiliation d’Ousmane Sonko ou les signes annonciateurs d’une fin de régime répressif ?

Par Dr. Moustapha Fall, Enseignant-Chercheur

Les scènes de violence qui se sont produites au cours de la journée du jeudi 16 février 2023 avec son lot de violences symbolique, physique et psychologique exercées sur le leader de l’opposition, en l’occurrence, Ousmane Sonko, en disent long sur le régime répressif de Macky Sall. Il arrive un moment dans l’histoire d’un pays où être neutre en situation d’injustice, c’est être du côté de l’oppresseur.

La scène qui se déroule sous nos yeux où un chef de l’opposition se fait cassé sa voiture et d’y être violemment extirpée contre son gré pour le conduire chez-lui dépasse le simple cadre politique d’une conquête de pouvoir. Cette violente scène, qui déshonore le Sénégal, est digne d’une histoire dreyfusienne qui devrait bien accoucher d’autres Zolas sénégalais partout dans le pays. Ainsi, notre conscience morale d’universitaire nous laisse peu de choix de ne pas renouer avec notre plume pour dénoncer une injustice faite non seulement à la personne de Ousmane Sonko mais à tout citoyen sénégalais qui lutte pour une société égalitaire et équitable.

À travers cette contribution, nous donnons d’abord quelques indices annonciateurs d’un régime finissant et analysons le mutisme, à la limite complaisant, de certains chefs religieux et confrériques face à cette escalade de violence qui va crescendo dans le pays. Ensuite, nous exprimons nos opinions personnelles sur le sens de ce mutisme des chefs religieux et confrériques comme autre suite logique des conséquences de l’imbrication du pouvoir temporel et le pouvoir spirituel au Sénégal.

Signes annonciateurs d’une fin de régime

Depuis la radiation de Ousmane Sonko des instances des Impôts et Domaines du Sénégal, le nom de ce dernier continue d’être au cœur de l’actualité politique nationale et internationale. Si l’homme incarne le projet de changement auquel toute une armée de jeunes, de femmes et de vieux sembleraient bien adhérer, il est aussi le dépositoire d’invectives, la poubelle de calomnies et de complots étatiques dignes des méthodes staliniennes.

D’accusations de viols, de diabolisation, jusqu’à la récente de restriction de liberté de ses mouvements, l’homme (Ousmane Sonko) a enduré d’une belle endurance. Pour cela, il est en phase avec le verset 153 de la sourate 2 Al Baqara où Dieu s’adresse à ces fidèles croyants en leur disant : « ô les croyants ! Cherchez secours dans l’endurance et la salat. Car Dieu est avec ceux qui sont endurants »

Jamais dans l’histoire politique du Sénégal un homme politique n’est-il l’objet d’acharnement où tout un dispositif de justice et d’appareil étatique ont été mis en branle pour le dissuader de son ambition de briguer le mandat de président de la République du Sénégal. Les formes de violences physique, psychologique et symbolique, exercées sur ses partisans et lui-même, depuis son entrée dans l’arène politique, révèlent tout simplement les balbutiements d’un pouvoir qui perd de plus en plus les boussoles de sa gouvernance.

Les arrestations tous azimuts, l’emprisonnement et les meurtres, qui vont crescendo dans le pays, portent les signes d’un pouvoir qui agit sur le registre de la peur d’une éventuelle perte de pouvoir avec toutes les conséquences que celle-là entraînerait. Or ce régime ne sait pas que lorsqu’il déchaîne, déroule l’appareil étatique et s’acharne sur Ousmane Sonko, il entre dans la volonté permissive divine de faire la promotion de son adversaire et de lui baliser le chemin vers le palais présidentiel.

Les propos subversifs de Birago Diop sonnent comme un couperet pour ceux et celles qui ont le moindre doute de la puissance divine : « L’Homme, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir modifier la voie que Dieu lui a tracée mais tout ce qu’il fait entre dans un ordre supérieur qu’il ne comprend guère.»

Sourd et muet, il y a très longtemps que le régime de Macky Sall devait comprendre qu’il agissait sous un ordre supérieur qu’il ne comprendrait que quand le pouvoir leur serait retiré. Malheureusement, peu de Chefs d’Etats africains ont compris que le patrimoine qu’ils laissent derrière eux est beaucoup plus important que leur longévité sur le pouvoir auquel ils s’accrochent. Or le vrai pouvoir n’est jamais le pouvoir qu’on pense détenir mais le vrai pouvoir, ce se sont les forces qui entourent ce pouvoir-là.

N’étant pas éternels, ces Chefs d’État devraient comprendre qu’ils doivent tout faire pour éviter d’être écrasés par la roue de l’histoire dans cette marche inévitable vers le progrès. Cet engouement et enthousiasme vers Ousmane Sonko démontrent à suffisance que le vent du changement est en train de souffler de /vers plusieurs directions du pays. Il est dangereux voire suicidaire de vouloir l’arrêter ou le faire changer de direction par des mécanismes de réduction de liberté de mouvement, de violences et d’intimidations auxquelles les patriotes et son leader Ousmane Sonko se trouvent être soumis quotidiennement.

Certes l’extirpation de Sonko de sa voiture peut être perçue par beaucoup comme une humiliation mais elle en dit plus sur l’état de folie dans laquelle la peur de perdre un pouvoir peut faire basculer un régime. Nonobstant toutes ces formes de violence qui se déroulent sur le tapis de Sonko, le mutisme de certains chefs religieux et confrériques face à l’injustice exercée sur un homme et ses militants doit être source d’inquiétude et non de quiétude.

Le mutisme des chefs religieux et confrériques

L’anéantissement progressif de l’espace spirituel où le pouvoir étatique exerce souvent son contrôle sous le couvert de projets à coups de milliards est très préoccupant. Or, les propos de Charles De Gaulle que « l’état n’a pas d’amis ; il n’a que des intérêts » sont toujours actuels. Ces intérêts se perçoivent dans la manipulation de certains foyers confrériques tels que Touba où cette ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba d’où sommes issu est malheureusement devenue un réservoir politique malgré les interdits.

Loin d’y chercher la Baraka ou de s’éduquer sur les écrits du Cheikhoul Khadim, nombreux sont les politiciens et politiciennes qui y guettent la moindre parole, le moindre acte, fait ou geste du Calife pour se construire ou décoller politiquement. Le/la talibé-e qui fait allégeance à son cheikh est souvent sacrifié-e sur l’autel du Massala où il ou elle n’a pas voix au chapitre sur son avenir.

Sans entrer dans une logique comparative, les chefs religieux et confrériques de la trempe de Serigne Abdoul Aziz Sy, Serigne Abdoul Had Mbacké, Serigne Cheikh Tidiane Sy ont été toujours des régulateurs sociaux agissant dans l’ombre pour régler des conflits et jouer les rôles de sapeurs-pompiers dans presque toutes les foyers de tension.

Étant loin du pouvoir, ces chefs religieux-là avaient le culot de dire la vérité au pouvoir s’il avait commis une injustice ou porté tort à un citoyen ou une citoyenne. Les discours subversifs de Serigne Abdou Aziz Sy à l’encontre d’anciens présidents restent gravés dans la mémoire collective.

En substance, certains de nos chefs religieux et confrériques de nos jours, à quelque exception près, semblent être trop proches du pouvoir pour ne pas voir ses dérives souvent vernies dans des visites de courtoisie et discours enjoliveurs qui trahissent les vraies questions de développement et les urgences de l’heure. Par voie de conséquence, leur mutisme face à la série d’injustices commises par le régime de Macky Sall contre Ousmane Sonko est révélateur d’une société sénégalaise bien malade dans son âme.

Dr. Moustapha Fall

Enseignant-chercheur