Organisation Can 2025 : la Guinée écartée…le Sénégal candidat

Organisation de la CAN, le Sénégal candidat potentiel pour 2025

Le président de la Confédération Africaine de Football a effectué une visite à Conakry ce vendredi pour s’enquérir de la situation de la Guinée qui devait organiser en 2025 la Coupe d’Afrique des Nations. N’ayant pas été rassuré par les autorités, le président Patrice Motsepe a tout bonnement décidé le retrait pur et simple de l’organisation de cette prestigieuse rencontre continentale.

En conférence de presse, le patron du football africain d’annoncer que malgré le grand effort déployé par les autorités avec à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya, avec des infrastructures qui ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s’y dérouler.

Et Patrice Motsepe d’ajouter la réouverture de l’appel à candidature pour la CAN 2025 qui annonce par la même occasion que la décision de la CAF remonte à juillet

Avec ce retrait de la Guinée pour 2025, le Sénégal est un potentiel candidat pour organiser la compétition car les infrastructures déjà en place comme le stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio et celles en chantier au nombre de 4 (Leopold Sédar Senghor à Dakar, Ely Manel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor) pourraient plaider en sa faveur. En plus de cela, la stabilité politique du pays et la position du président Augustin Senghor au sein de l’instance dirigeante sont autant d’atouts pour qu’après Sénégal 92, le pays puisse enfin renouer avec la ferveur des grandes compétitions continentales.

La position de numéro 1 africain et la coupe d’Afrique des Nations en poche, les chances du Sénégal restent intactes mais toutefois, des obstacles pourraient se dresser contre le pays de la Teranga car d’autres pays du Maghreb comme l’Égypte, l’Algérie et le Maroc sont aussi intéressés par l’organisation de la compétition.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn