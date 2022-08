Organisation des compétitions : Matar Ba pas d’accord avec la FIBA

Matar Bâ tape sur la Fédération Internationale de Basketball (FIBA). Le ministre des Sports sénégalais pense que l’instance dirigeante du Basketball africain devrait s’inspirer de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) qui donne des enveloppes aux pays qualifiés dans les compétitions qu’elle organise.

« Parce qu’investir 1 milliard pour une qualification à la Coupe du monde. Et quand on se qualifie, on ne reçoit aucune enveloppe. Quand on gagne le trophée, on revient avec une valeur de moins de 200.000 FCFA. La fédération ne peut pas dire ça mais moi je suis assez libre pour le dire », a laissé entendre le patron du sport sénégalais hier en conférence de presse.

Il a d’ailleurs promis qu’il va essayer de convaincre ses amis, « ministres des Sports, pour qu’on revoie les choses parce que, ajoute-t-il, « ce n’est pas acceptable qu’autant d’argent soit investi et que même le joueur qui a gagné ne revienne avec aucune enveloppe. Je serai d’accord quand, en athlétisme, on a des Champions d’Afrique et qu’ils reviennent avec des enveloppes qui leur permettent de pouvoir continuer leur préparation et/ou formation. Mais ils reviennent bredouilles. Et c’est l’État qui revient pour payer des primes ».

Selon le ministre, nous ne sommes plus au 19ème siècle. « Il faut des stratégies pour encourager les athlètes et les fédérations qui font des performances », a suggéré Matar Bâ.