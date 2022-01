Ouganda : un Sénégalais arrêté avec des écailles d’animaux risque la perpétuité

Gassama Sakho risque la perpétuité à Kampala, la capitale ougandaise. Il a été arrêté lundi dernier avec des écailles d’animaux, plus précisément des écailles de pangolin, de tourtes et de l’ivoire. L’Autorité ougandaise de la faune, qui a procédé à l’arrestation du sénégalais, a estimé le butin à 700 millions de shillings ougandais soit plus de 114 millions de FCFA.

Gassama Sakho a été mis aux arrêts avec l’aide de la police locale ougandaise, et serait actuellement détenu dans un commissariat de Kampala, renseigne « Les Échos ». Il a été arrêté avec des écailles (pangolin, tortue) et de l’ivoire pesant 800 kg, estimées à plus de 114 millions de F CFA dans son magasin. Interrogé par la Ntv, la principale chaîne de télévision ougandaise, le responsable de l’Autorité de la faune, a déclaré que leurs services soupçonnent le Sénégalais d’avoir d’autres complices, indiquant qu’une enquête est actuellement en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Poursuivant, il a révélé que Gassama et ses complices encouraient « en cas de condamnation, la réclusion à perpétuité et ou une amende d’environ un million de shillings ougandais », s’il est jugé selon la loi sur la faune