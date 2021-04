Oumar Guèye répond à la CEDEAO : « Ce parrainage est plus que légal

Oumar Guèye a répondu, ce jeudi, à la Cour de justice de la Communauté Economique Ouest Africaine (Cedeao) qui a demandé à l’Etat du Sénégal de supprimer la loi sur le parrainage. Le porte-parole du gouvernement a rappelé, lors de la 5e édition du « Gouvernement face à la Presse », à ladite Cour que le Sénégal est un pays démocratique.

« Ce parrainage n’est pas tombé du ciel. Il a été évoqué lors du dialogue politique et ce parrainage avait fait l’objet d’une loi à l’Assemblée nationale. Donc, du point de vue de la légalité, ce parrainage est plus que légal par rapport à notre constitution et à notre législation. S’il n’y avait pas ce parrainage-là, on aurait affaire à 139 candidatures, selon les estimations. Il y a une libre participation à ces élections. Je peux vous informer que le ministre de l’intérieur reviendra plus largement sur cette question dans les prochains jours », a déclaré Oumar Guèye.

« Le Sénégal est un pays de droit. C’est un pays de démocratie éprouvée et cette démocratie se consolide », a ajouté le ministre.