Ousmane Sonko : « Aliou Sall aura affaire avec la justice en 2024 »

Le candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Ziguinchor attaque sévèrement le maire sortant de la ville de Guédiawaye et son homologue candidat à la commune de Golf Sud. Selon Ousmane Sonko, Aliou Sall et Lat Diop ont tous les mains sales. Le leader de Pastef était ce samedi à Guédiawaye, accompagné par Ahmed Aidara et Malick Gakou.

« Vous les habitants de Guédiawaye, vous savez qui est là depuis 7ans. Et par accident, vous savez comment il est devenu maire de Guédiawaye. Sinon il n’aurait jamais du l’être. Si les choses s’étaient passer dans les règles de l’art avec un suffrage universel direct comme c’est le cas aujourd’hui. Donc, rien ne me surprenne », a déclaré Ousmane Sonko, repris par Senego.

Le leader de Pastef d’ajouter : « entre la commune de Golf Sud et Guédiawaye, si vous élisez celui qui a volé l’argent du pétrole. Vous n’aurez plus de maire en 2024 parce qu’il aura affaire avec la justice quand Macky Sall ne sera plus président », dit-il.