Ousmane Sonko…le «Judas» de la République

Ousmane Sonko trouve toujours le bon moment pour faire parler de lui. Sa dernière sortie, à la veille de la fête de Tabaski, continue d’alimenter les débats. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’en est violemment pris à certains de ses camarades de Yewwi Askan Wi. Pour le maire de Ziguinchor, ces personnes l’ont trahi. Raison pour laquelle il les qualifie de «Judas». Mais Sonko ne le sait pas, sans doute, le seul «Judas» de la République, c’est lui !

Ousmane Sonko devrait apprendre à réfléchir avant de parler. À chacune de ses sorties, il ne manque pas de dire des bêtises. Lors de sa déclaration d’avant Tabaski, il s’est transformé en Imam doublé de prêtre. Sonko est revenu sur l’histoire de Jésus pour parler des personnes qui l’avaient trahi. À la lecture de ce qu’il a dit, tout le monde est d’accord qu’il s’adressait à Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Mais si ces membres de Yewwi sont des traîtres, il l’est aussi.

Ousmane Sonko est l’incarnation de «Judas». Il a poignardé au dos les jeunes. Son appel à la résistance a conduit à la mort de plusieurs jeunes. Ces derniers ont répondu naïvement à l’appel du maire de Ziguinchor. Pour se sortir de ses mauvaises situations, il a sacrifié une bonne partie de la jeunesse. Le PROS (Président Ousmane Sonko) fût l’espoir des jeunes. Conscient de ce qu’il représente chez cette frange de la population, il les place au premier rang dans ses combats.

Et si Sonko s’est retrouvé dans cette situation, c’est parce qu’il a prêté le flanc. L’affaire Sweet Beauté a révélé une autre image de leader de Pastef. Ce dossier pour viol a déçu beaucoup de personnes. De nombreux jeunes avaient tourné le dos à Sonko au lendemain de l’éclatement de ladite affaire de viol. Il s’en est suivi de violents affrontements qui avaient coûté la vie à quatorze (14) personnes. Et de nombreux dégâts ont été causés par des casseurs et vandales. Une situation qui impacte négativement la marche du pays.

Ce qui n’a pas empêché à Sonko de continuer à appeler les jeunes à la mort. Après sa condamnation à deux ans pour corruption à la jeunesse, il a trahi toute la République. Le patriote en chef est accusé d’avoir collaboré avec des forces extérieures pour déstabiliser la République. D’où les violentes manifestations des 1er et 2 Juin 2023. Si réellement ces accusations sont fondées, il poignardé le peuple qui lui a tout donné au dos.

Car le Sénégal a été touché au cœur. Ses endroits les plus stratégiques ont été attaqués et vandalisés par des «forces occultes», selon les autorités. L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qui a formé des cadres, a été attaquée et vandalisée. Ce qui a impacté les enseignements en présentiel. Le CESTI a été vandalisé et a vu ses bus brûlés. Des banques ont été attaquées à tel point que l’économie est toujours impactée. Des compatriotes paient cache l’appel de Sonko. Leurs bus brûlés, leurs magasins pillés, un corbillard incendié. Et beaucoup de jeunes morts suite à l’appel d’un seul homme. Voilà l’œuvre d’un véritable «Judas».

En faisant appel à l’enseignement de Jésus, Sonko a oublié de prendre exemple sur lui. Même crucifié sur la croix, Jésus à toujours prôné la paix. «Père pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font», avait-il dit sur la croix. Il n’a jamais incité à la violence. Et il n’a jamais dit à ses apôtres de se lancer sur le chemin de la violence. Même lorsqu’il a été trahi par les siens, il n’a jamais fait appel à la violence. Voilà qui est Jésus, fils de Marie. L’homme qui a été trahi par «Judas».

S’il y’a du sang dans la mission de Jésus, c’est le sien. Et non celui des autres. De sa retraite spirituelle, le patriote en chef devrait méditer sur le vrai sens de la trahison. Il n’est pas encore tard pour bien faire. Le maire de Ziguinchor doit impérativement renoncer à ses envies suicidaires. Le Sénégal est un pays qui ne peut émerger sur le chemin de la violence. Avec le contexte sécuritaire actuel, Sonko devrait avoir un discours beaucoup plus responsable et unificateur. Et non celui d’un «Judas» armé pour détruire la République.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru