13 personnes tuées en France par la police…Juan Branco doit poursuivre Macron à la CPI

Juan Branco a décidé de poursuivre le président sénégalais, Macky Sall pour crimes contre l’humanité à la suite des tensions des 1er et 02 juin. L’avocat français estime que les Forces de l’ordre avaient tiré sur des manifestants. Et cet avocat estime que les 16 morts enregistrés constituaient un délit de crimes contre l’humanité. Et sur ces faits, Juan Branco a décidé de déposer un dossier à la CPI contre Macky Sall et 122 personnalités politiques. Mais Juan Branco devrait poursuivre sa logique jusqu’au bout en traduisant le président français Emmanuel Macron devant la CPI pour la mort de 13 personnes tuées par la police française…

Après les manifs des 1er et 2 juin, 16 personnes sont mortes. Suffisant pour que l’avocat français traduisent Macky et 122 personnalités à la CPI. Mais ces mêmes scènes de violences ont eu lieu en France après la mort Nahel M., un lycéen âgé de 17 ans, né en 2006. Des émeutes ont éclaté partout en France comme ce fut le cas au Sénégal. Nahel a été abattu par un policier français. Sa mort relance le débat sur le racisme et la discrimination en France.

Au lendemain des violences urbaines survenues dans plusieurs villes de France, l’heure est à la prévention. Les tramways et les bus franciliens ne circulent plus après 21 heures depuis jeudi. La ville de Clamart (Hauts-de-Seine) et celle de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ont choisi de fermer leurs équipements publics et d’annuler ses manifestations jusqu’à dimanche. Mais au Sénégal, la situation était meilleure puisqu’aucun couvre-feu n’a été instauré.

Maintenant si nous revenons sur les crimes perpétrés par la police de Macron en 2022 et 2023.

Sénégal 16 morts…France 13 morts

Après un refus d’obtempérer, Nahel, 17 ans, est mort à la suite d’un tir policier ce mardi 27 juin. Un drame qui relance le débat sur l’action des forces de l’ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d’obtempérer lors de contrôles routiers, Dans un dernier rapport datant de 2021 que nos confrères français ont pu consulter, on apprend le nombre de tirs de policiers, mortels ou non, sur des véhicules en mouvements ces dernières années : 153 en 2020, 157 en 2021 et 138 en 2022.

Avec tous ses éléments de preuves, Juan Branco aurait dû traduire Emmanuel Macron devant la CPI puisque la France est un état partie de cette Cour… Depuis que cette affaire a éclaté, Juan Branco qui se dit avocat, défenseur des « causes nobles » a là, l’excellente occasion de le prouver. Comme il l’a fait contre le Sénégal, il doit en faire de même contre la France. Contre le Sénégal, il a ameuté toute la presse étrangère pour attirer les regards sur notre pays. On attend qu’il porte à l’internationale, le combat pour dénoncer la situation en France. Mais Branco prend les Africains pour des « C..s ».

Son jeu est en train d’être démasqué. Juan Branco montre son véritable visage. Il a du mépris pour l’Afrique et ses dirigeants. Il a osé déposer une plainte contre le Sénégal, aujourd’hui avec toutes les accusations portées contre la France, il doit entamer des procédures judiciaires contre Emmanuel Macron, son ministre de l’Intérieur, responsables des dérives de la police française.

Ceci est la preuve que l’avocat franco-espagnol n’est dans les lignes que pour mener des combats d’arrière-garde. Pourtant, la situation en France préoccupe la Communauté international poussant même l’ONU à se prononcer. Les Nations Unies ont demandé vendredi à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l’ordre, trois jours après la mort d’un adolescent tué par un policier.

Lors du point de presse régulier de l’ONU à Genève, Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies, a ainsi soutenu : « C’est le moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l’ordre ». L’Onu se préoccupe de la situation en France, pendant ce temps, Juan Branco choisit honteusement de raser les murs.

