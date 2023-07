Une mère de 4 enfants accusée de sorcellerie…brûlée vive par des jeunes

Mère de quatre filles, Mme Martina Okey Itagbor, a été accusée de sorcellerie et brûlée à mort dans Old Netim, Akamkpa Local Government Area of Cross River State.

La femme décédée a été accusée d’avoir causé la mort de deux jeunes hommes décédés dans un accident de la route.

Le 13 juin 2023, certains jeunes de la communauté se sont rassemblés et ont déplacé un véhicule pour se rendre à la cérémonie d’installation du membre représentant la circonscription de l’État d’Akamkpa 1 et commissaire officiel à l’agriculture pendant le mandat de l’ancien gouverneur Ben Ayade – Hon. Okon Owuna.

Malheureusement, les jeunes ont eu un accident et deux d’entre eux ont perdu la vie sur place, tandis que beaucoup ont été blessés

Un jour plus tard, certains des jeunes sont venus et ont traîné Mme Martina hors de sa maison sur la route principale, alléguant qu’elle avait planifié l’accident et la mort des deux jeunes en utilisant la sorcellerie.

La défunte a été battue et incendiée par les jeunes en colère qui l’ont vue brûler en cendres le 18 juin 2023 vers 7 heures du matin.

La foule, après l’avoir vue brûler jusqu’à la cendre, aurait balayé les restes dans les gouttières et lavé la route.

Une vidéo sanglante de l’incident vue sur Facebook montre la femme à moitié nue brûlée à mort par les jeunes au milieu d’une route pavée.

Selon l’une de ses filles, le chef de la communauté, Ntufam Augustine Nyong Orok s’est lavé les mains de l’accusation et a demandé à Mme Martina de se défendre si elle n’était pas une sorcière.

L’affaire aurait été signalée au poste de police d’Old Netim, Akamkpa, en avril 2023 lorsque la première attaque a été lancée contre elle, mais la police aurait eu peur parce que des gangsters étaient impliqués.

Pendant ce temps, un Christopher Sunday Mbey, originaire de Old Netim, Akamkpa, a été accusé d’avoir été le fer de lance du meurtre de Mme Martina Itagbor.

Un avocat et fondateur de Basic Rights Council Initiatives, James Ibor, a confirmé l’incident barbare sur Facebook.

« Madame Martina Okey Itagbor a été accusée de sorcellerie et brûlée à mort par les Jeunes du Vieux Netim à Akamkpa LGA, dans l’État de Cross River, au Nigeria. C’était après qu’un accident de la route mortel a coûté la vie à deux jeunes hommes. Malheureusement, la police est restée là pendant que la pauvre femme impuissante brûle. Les suspects marchent librement », a-t-il déclaré.

« L’image de marque de la sorcière est un crime. La croyance aux sorcières et à leur pouvoir de causer du mal est arriérée et primitive. J’appelle la police à traduire ces suspects en justice. Pas de sorcières, pas de sorciers.

Source PIA