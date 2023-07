Côte d’Ivoire : un français tue sa mère, l’enterre dans leur jardin et fait la fête

Un jeune étudiant français de 20 ans a avoué, le lundi 26 juin 2023, avoir tué quelques jours plus tôt sa mère et l’avoir enterrée dans leur jardin pour des raisons non encore élucidées.

Un parricide a été récemment commis dans la commune de Marcory, plus précisément en Zone 4. Un jeune étudiant français du nom de Maxime C., âgé de 20 ans, a tué sa mère, Béatrice R., et a ensuite enterré son corps dans le jardin de leur maison, avec l’aide de son ami. A en croire nos sources, le présumé meurtrier aurait organisé une bamboula au domicile après son forfait, comme pour célébrer le départ violent de celle qui lui a donné la vie.

Un acte impensable

Cette affaire sordide secoue la communauté de la défunte et soulève de nombreuses questions sur les motivations derrière un tel acte impensable.

Les détails exacts qui ont conduit Maxime à commettre cet acte horrible sont encore flous. Selon certaines informations, une altercation aurait éclaté entre le fils et sa mère. D’autres sources suggèrent que Maxime était connu pour sa consommation de drogue et se demandent si cela a pu jouer un rôle dans la commission du crime.

Pour dissimuler son crime, le présumé meurtrier a prétendu à son entourage que sa mère était portée disparue depuis quelques jours. Et comme elle était injoignable, la camarade de sa mère a demandé au présumé meurtrier où se trouvait Béatrice. Maxime lui aurait dit que sa génitrice était en voyage à l’intérieur du pays. Curieusement, Béatrice n’était pas joignable. Inquiète, la camarade de sa mère a porté l’affaire devant la police.

Les fins limiers de la police, ne se laissant pas tromper, ont discrètement entrepris des investigations. Lors de leur inspection du jardin de la résidence familiale, les enquêteurs ont découvert des signes de perturbation de la pelouse. Face à l’interrogatoire intense des flics, Maxime aurait finalement avoué être l’auteur du meurtre.

Le présumé meurtrier remis à la Police Criminelle

Il a été remis, le lundi 26 juin 2023, à la Police Criminelle pour la poursuite de l’enquête. La Police s’efforce de rassembler toutes les preuves nécessaires et de comprendre les motivations exactes derrière ce crime particulièrement tragique. Cette affaire soulève également des questions plus larges sur la santé mentale, la violence intrafamiliale et les facteurs sociaux qui peuvent conduire à de tels événements.

Les voisins de la famille sont sous le choc et tentent de comprendre comment une telle tragédie a pu se produire au sein de leur quartier. Béatrice R., la victime, était décrite comme une femme aimante et attentionnée. Les proches de la famille ont du mal à comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de Maxime pour qu’il commette un tel acte.

La Police fera toute la lumière sur cette affaire et apportera une réponse judiciaire appropriée

Cette affaire tragique met également en lumière la problématique de la violence intrafamiliale. Les cas de parricide sont extrêmement rares, mais ils suscitent une profonde préoccupation quant à la sécurité des foyers et à la relation entre les membres d’une famille.

La Police nationale qui a le dossier en main fera toute la lumière sur cette affaire et apportera une réponse judiciaire appropriée. Les enquêteurs continueront à rassembler des preuves, à interroger les témoins et à explorer tous les aspects de cette tragédie pour obtenir des réponses.

Source Linfodrome