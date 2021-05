Ousmane Sonko perd encore des militants

Le leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko Sonko, est entrain de voir son parti se vider. Léopold Diouf, chargé des élections et de l’organisation de Pastef Ndiaganiao, membre du pôle communication de la Jeunesse Patriotique du département de Mbour et Magueye Sèye, président de la Jeunesse Patriotique de Ndiaganiao, élève juriste, ont déserté les rangs de Pastef. Ils ont rejoint Dr Tening Sène, responsable Apr et par ailleurs directrice générale de l’Agence nationale de l’Aquaculture (Ana).