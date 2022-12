Outhmane Diagne et Papito Kara entendus dans le fond

En préventive depuis bientôt cinq mois, Outhmane Diagne et Papito Kara ont été extraits, hier, de leurs cellules pour leur audition dans le fond du dossier. L’information a été donnée, hier, au terme de l’audience par Me Cheikh Khoureyssi Ba. Selon qui, leur audition qui s’est déroulée dans le bureau du juge du deuxième cabinet, a eu lieu dans l’après-midi. «L’audition de Outhmane Diagne, interrogé sur le fond après 4 mois et 5 jours de détention, et de Pape Ibra Guèye dit Papito Kara, après 4 mois 10 jours de détention, vient de prendre fin», annonce la robe noire sur sa page Facebook.

Les prévenus ont été interpelés, puis placés sous mandat de dépôt, dans l’affaire des détournements de «Une» de journaux de la place. Ces membres de la mafia «Kacc Kacci» favorable à l’idéologie politique de Sonko, sont poursuivis pour «diffusion de fausses nouvelles, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques». Seulement, dans cette affaire, il n’y a pas de partie civile. Les promoteurs des quotidiens victimes de détournements de «Une» n’ont pas encore porté plainte.