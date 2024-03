Pacte Idy2024 AXE II : Une révolution se profile à l’horizon (Par Alassane Kitane)

PACTE IDY2024 AXE II : une révolution se profile à l’horizon

Chaque peuple doit tirer des potentialités que la nature lui donne les moyens de sa survie et de son épanouissement. L’idée même de culture montre que c’est la mise en valeur de la nature qui fait la spécificité et la grandeur de l’homme et des nations. Nous ne pourrons jamais nous développer tant que nous n’aurons pas cette culture de l’innovation et de l’industrialisation. Le développement et les richesses doivent être au service de l’homme ; ce n’est pas l’homme qui doit être sacrifié à l’économie ou à la logique du profit.

Le programme d’Idy2024, notamment dans l’Axe II, Energie et environnement, donne corps à une telle conception du développement. C’est un programme de maturité, sans approximation et dont l’énoncé lui-même montre la dose de sagesse et de modestie du leader : il s’agit d’une vision déclinée sous forme de « Propositions » inventoriées. Plus on lit ce programme et on le compare aux autres, davantage on se rend compte que ce serait une grave erreur de ne pas tirer profit de l’expérience, de la sagesse et du savoir-faire d’Idirssa Seck. Chaque axe du programme montre à quel point l’homme a une vision claire de ce qu’est devenu le Sénégal et de ce qu’il doit être dans les dix prochaines années.

La proposition 170 projette du programme d’Idy 2024 est très révolutionnaire, car elle projette de mettre en place un programme national de panneaux solaires domestiques intégrés au réseau, faisant du client un producteur d’électricité. Le soleil, c’est de l’énergie en abondance et inépuisable. Or nous sommes dans une zone extrêmement chaude et tout semble indiquer que cette chaleur va aller crescendo. Que faut-il faire ? Miser uniquement sur les énergies fossiles trop chères et non-renouvelables ou miser sur l’alternative « Vert » Soleil ? Voilà la question que résout cette proposition. Nous ne pouvons, de façon égoïste, épuiser tout le pétrole dans notre sous-sol, parce qu’il faut penser aux générations futures ; en revanche, nous avons du soleil que nous pouvons partager équitablement avec les générations futures. Du solaire domestique intégré au réseau et utilisable alternativement par le consommateur devenu producteur. Quelle belle trouvaille ! Cette culture du solaire étant en elle-même une économie d’énergie devrait permettre au Sénégal de vendre davantage de pétrole aux pays qui n’ont pas les mêmes potentialités solaires que nous.

La Proposition 173 s’engage à développer un écosystème dans les industries pétrochimiques en s’appuyant sur la production de pétrole et de gaz. Il ne faut pas s’inscrire dans une politique de rente, ce n’est pas viable. Il faut que le pétrole et le gaz nous permettent de créer des industries connexes, des PME qui puissent impacter l’ensemble de la société. L’industrialisation est la clé du développement, c’est pourquoi nous devons, pour chaque exploitation d’énergie ou de mine, créer un filet industriel pouvant créer des emplois et des richesses.

La Proposition 181 fait partie des plus importantes contenues dans ce programme parce qu’elle concerne le secteur vital de l’environnement. PACTE projette de mettre en place une armée verte de volontaires du reboisement. C’est d’une extrême urgence, car la désertification est devenue un fléau qui menace la survie de notre nation. Notre pays se meurt, nous ne pouvons ne pas agir. Louga, Matam, Podor, Dagana, Diourbel, Thiès, Kaolack, Fatick Kaffrine, Mbirkilane, Nioro, etc. : ces parties du pays sont dévastées par un processus de désertification incompatible avec le développement. Vivement donc que ce programme de volontaires du reboisement voie le jour et permette d’endiguer cet enfer qui s’ouvre sous nos yeux.

Nous recevons chaque année des volontaires américains et d’autres nationalités pour venir en aide à nos compatriotes dans la campagne alors que nous sommes dans un pays où 65 à 75% de la population est jeune. Un sursaut patriotique devrait donc pousser les jeunes à s’engager par vagues dans ce programme d’une armée verte de volontaires du reboisement. Ils aideront leur pays et s’aideront eux-mêmes, car comme nous l’a prouvé le plan de reboisement contenu dans le New Deal de Roosevelt, les bourses versées à ces jeunes leur permettront, une fois leur durée légale terminée, de s’insérer dans le marché de l’emploi ou de l’auto-emploi.

Alassane K. KITANE