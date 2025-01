Paiement des impôts : L’Etat engage des réformes «audacieuses»

Dans le cadre du démarrage de la gestion budgétaire 2025, le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale du Budget, a organisé un atelier de lancement de la gestion 2025, ce jeudi 30 janvier.

Présidant la rencontre, le directeur de cabinet du ministre du Budget, Bassirou Sarr, a fait savoir qu’en matière de recettes, «l’État engage des réformes audacieuses pour changer la perception des citoyens sur le paiement de l’impôt, renforcer la mobilisation des ressources, élargir l’assiette fiscale, et lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ».

Selon lui, ces réformes, portant notamment sur la révision du Code général des impôts et du Code des douanes, visent à instaurer un civisme fiscal et à faire de la capacité contributive un principe cardinal pour une participation équitable à l’effort national. De ce fait, l’année 2025 constitue une année de rénovation de nos dispositifs fiscaux et douaniers pour mieux promouvoir l’investissement privé.

« Concernant les dépenses, l’État priorisera les investissements à fort impact socioéconomique alignés sur les nouvelles orientations et en cohérence avec les objectifs du nouveau référentiel de politiques publiques, tout en rationalisant les dépenses courantes. C’est à ce titre que plusieurs projets d’investissements publics ayant longtemps séjourné dans le budget, sans documentation technique et avec une part quasi inexistante en formation brute de capital fixe ont été supprimés », a-t-il poursuivi, au cours de cette activité qui a vu la présence de l’ensemble des acteurs de l’exécution budgétaire afin de partager les enseignements clés de la gestion 2024 et d’identifier les axes d’amélioration pour 2025 en tenant compte des orientations et directives budgétaires, fiscales, comptables et financières.

Ainsi, fait noter Bassirou Sarr, l’ambition du gouvernement est de veiller à ce que chaque franc dépensé contribue au bien-être de nos concitoyens et à la réalisation de nos objectifs de développement.

Dans ses propos rapportés par Seneweb visité par Xibaaru, il souligne que les enjeux et défis de la gestion budgétaire 2025 sont immenses. « Avec un budget chiffré à 6 614,8 milliards F CFA, nous avons la responsabilité d’en faire un instrument vivant au service des attentes et aspirations de nos concitoyens. Pour y parvenir, nous devons innover, renforcer la transparence et surtout travailler en synergie », précise-t-il.

C’est pourquoi, dit-il, «nous vous invitons à la mise en œuvre de la circulaire portant mise en place des crédits et exécution pour garantir l’efficacité et l’efficience de nos dépenses publiques, et renforcer la confiance envers nos institutions ».

Le directeur de cabinet du ministre Cheikh Diba d’indiquer que dans cette dynamique, ils doivent prendre toutes les dispositions pour le démarrage effectif de l’exécution budgétaire en procédant à la nomination des acteurs budgétaires internes, à la mise en place et à l’opérationnalisation des services d’ordonnancement auprès des ordonnateurs délégués ainsi qu’au parachèvement de la chaîne managériale avec la nomination des responsables d’action et d’activité et des contrôleurs de gestion.

«L’année 2025 s’ouvre sous le signe du renouveau et de l’engagement renforcé en faveur d’une gestion budgétaire plus efficace, plus transparente et plus performante. De profondes réformes sont en cours pour moderniser nos outils et nos méthodes de travail, afin d’améliorer la maîtrise de la chaîne d’exécution budgétaire et de garantir une allocation optimale des ressources. Cette transformation vise à fluidifier les processus, renforcer le contrôle et accroître la transparence à chaque étape de l’exécution », a déclaré Bassirou Sarr.