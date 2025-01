Nouvel entraineur de Rennes…les premiers mots de Habib Beye

Le Stade Rennais (LIGUE 1) a annoncé la venue d’Habib Beye en tant qu’entraîneur de son équipe première. L’annonce a été faite, ce jeudi soir. Dans la foulée de la signature de son contrat de six mois avec prolongation automatique d’un an en cas de maintien, le technicien a lâché ses premiers mots sur le site officiel du club.

« C’est un véritable privilège de rejoindre le Stade Rennais F.C., un club historique du championnat, connu pour son identité forte. Quand on voit l’ambiance du Roazhon Park, on comprend ce qu’il représente. La difficulté que rencontre le Stade Rennais F.C. actuellement doit se transformer en défi. Nous avons étudié l’équipe et la Ligue 1 avec attention et nous sommes prêts à saisir ce challenge. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de me mettre au travail très rapidement. Mes principes de jeu ? J’aime que mon équipe impose le rythme et maintienne l’intensité. L’ambition d’un entraîneur doit être d’optimiser un groupe qui a déjà énormément de qualités. Quinze échéances se présentent à nous et c’est un défi passionnant », a-t-il réagi.