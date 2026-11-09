Paiements avec des cartes volées : Un suspect arrêté alors qu’il récupérait sa commande

Interpellé après avoir tenté de récupérer une commande réglée avec des cartes bancaires volées ou piratées, un individu a été déféré au parquet le 6 novembre 2026. Une perquisition à son domicile, à Sicap Foire, a notamment permis de découvrir des documents bancaires présumés falsifiés, des actes de vente de véhicules de luxe et du matériel informatique.

Le Commissariat d’arrondissement du Plateau a déféré au parquet, le 6 novembre 2026, un individu poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux en matière bancaire, commerciale et administrative.

L’affaire a été déclenchée le 2 novembre, après le signalement d’un commerçant établi à Dakar-Plateau. Depuis environ un mois, ce dernier constatait que des commandes passées en ligne étaient réglées au moyen de cartes bancaires volées ou piratées.

Le 31 octobre, après avoir été alertée par une banque à la suite de la contestation de certains paiements, la victime a mis en place un piège. Le suspect s’est présenté pour récupérer la marchandise en se faisant passer pour un livreur sous une fausse identité. Il a alors été interpellé par la Brigade de recherches (BR).

Confronté aux enquêteurs, il n’aurait pas été en mesure de fournir des explications cohérentes sur les faits qui lui étaient reprochés.

La perquisition effectuée à son domicile, situé à Sicap Foire, a permis de découvrir plusieurs éléments. Parmi eux figurent une Chevrolet Camaro, un acte de vente relatif à une Porsche Macan d’une valeur de 28,2 millions de FCFA, un acte de vente concernant un Range Rover ainsi qu’un contrat d’échange de véhicules.

Les enquêteurs ont également découvert des documents financiers et administratifs, notamment de faux ordres de virement portant sur 75 millions et 85 millions de FCFA, un cachet officiel, des permis de conduire internationaux et des demandes bancaires.

Du matériel informatique et des équipements de luxe ont aussi été retrouvés, dont deux iPhones, deux ordinateurs portables et une Apple Watch.

Les réquisitions bancaires effectuées dans le cadre de l’enquête ont révélé que les comptes attribués au suspect étaient fictifs ou ne permettaient pas de justifier les montants importants découverts dans le dossier.

Face aux enquêteurs, l’intéressé a reconnu partiellement les faits. Il a expliqué son train de vie par de prétendus gains réalisés dans les cryptomonnaies, notamment le Bitcoin, alors qu’il ne disposerait d’aucune activité professionnelle.

Déféré au parquet le 6 novembre, il devra répondre des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux qui lui sont reprochés.