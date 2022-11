Pape Alé Niang en prison…un de ses avocats hausse le ton

Le juge du deuxième cabinet a envoyé en prison Pape Alé Niang. A la grande désapprobation de l’un de ses avocats, Me Moussa Sarr hausse le ton et dit non à l’instrumentalisation de la justice pour régler des comptes.

« On ne peut lui reprocher d’utiliser des messages qui sont sur les réseaux sociaux pour en tirer les conséquences. Faire son travail d’investigation journalistique pour éclairer l’opinion publique. Sa place n’est pas en prison. Il faut que l’Etat du Sénégal prenne ses responsabilités, il faut qu’il arrête ces violations de liberté de la presse. Parce que sans liberté de presse, il n’y a pas de démocratie. La prison n’est pas une réponse à des problèmes politiques. Les problèmes politiques ne se règlent par des débats politiques », a déclaré Me Moussa Sarr.

Pour rappel, Pape Alé Niang a été arrêté dimanche dernier par la Sureté urbaine. Le journaliste d’investigation est inculpé des chefs de divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.