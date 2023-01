Pape Djibril Fall plaide pour la libération de Pape Alé

Suite à un message adressé aux Sénégalais, dans lequel le journaliste Pape Alé Niang dit qu’il préfère mourir dignement à Rebeuss que dans un hôpital, Pape Djibril Fall interpelle le président de la République et le ministre de la Justice pour la libération immédiate du journaliste.

En effet, le parlementaire souligne que c’est l’image du Sénégal qui en en pâti au niveau international. «En tant que député, en tant que journaliste aussi, je voudrais demander aux autorités de la République sénégalaise, en l’occurrence le président de la République Macky Sall et à la justice sénégalaise d’arrêter ce qui semble ressembler à un acharnement à l’endroit de notre ami et frère Pape Alé Niang. Et aujourd’hui, les informations troublantes que nous avons reçues et qui renseignent sur son état de santé dégradant, n’honorent ni la République sénégalaise ni la justice sénégalaise, encore moins la démocratie sénégalaise.

Je pense qu’humainement, moralement et juridiquement qu’il n’y a absolument rien qui explique aujourd’hui la présence de Pape Alé Niang dans les conditions de détention inhumaines que nous avons décriées. J’en appelle au bon sens des autorités pour leur demander de se ressaisir, afin de permettre à Pape Alé Niang de retrouver sa famille et ses enfants, parce qu’il est évident qu’il présente toutes les garanties de représentation et à ce titre là, on ne voit pas pourquoi il serait aujourd’hui dans les lieux de la détention. Je demande que Pape Alé soit relaxé le plus rapidement possible pour retrouver sa famille et poursuivre ses soins, car son état de santé est extrêmement alarmant et dégradant pour l’image du Sénégal», a fait savoir le député dont les propos sont repris par Seneweb.