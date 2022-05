Pape Djibril Fall se fait piéger et mouille son commanditaire…

On disait du journaliste Pape Djibril Fall (PDF) qu’il était intelligent et l’un des meilleurs de sa génération mais la trajectoire de sa toute nouvelle carrière politique le dépeint comme un être bête, inculte et dépourvu de la plus petite particule d’intelligence. Ses premiers pas dans le milieu politique ont été salués par l’opposition radicale qui voit en lui un renfort de taille. Mais pour plusieurs critiques politiques, Pape Djibril Fall a les yeux plus gros que son ventre. Et son appétit insatiable le pousse à commettre des actes irréparables avec des dommages collatéraux dévastateurs…

C’est le 22 avril 2022 que le journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall du Groupe Futur Média (GFM) rend public ce que tous les analystes politiques murmuraient. Lors de sa conférence de presse, il annonce son entrée en politique et déclare qu’il ira à la quête du suffrage des Sénégalais, lors des élections législatives du 31 juillet 2022. Même s’il se définit comme un opposant, Pape Djibril Fall surprend son monde en annonçant qu’il n’appartient à aucun parti politique contrairement à l’activiste Guy Marius Sagna qui se présente aux législatives sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi.

Mais des questions fusent sur ce nouveau politicien. Certains le disent proche de Youssou Ndour, son ancien patron. D’autres le cataloguent comme un membre important du « shadow cabinet » de l’opposant radical, Ousmane Sonko, leader du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Comment un jeune qui commence à séduire sur les plateaux télé, veut-il briguer le suffrage des sénégalais sur le terrain politique ? Homme à tout faire d’un politicien tapi dans l’ombre ou tout simplement un minus qui veut jouer dans la cour des grands ?

Lancé à toute vitesse, Pape Djibril Fall, le journaliste-politicien occupe les plateaux télé. Bon orateur, il fait montre de ses talents devant des animateurs ou chroniqueurs qu’il hypnotise grâce à ses connaissances livresques. Le nouveau politicien ne se prive d’aucune modestie face à ses « anciens confrères ». Il les « abat » pour éviter des questions gênantes. Tout semble bien fonctionner pour lui jusqu’au jour où il se retrouve sur le plateau de Seneweb face au talentueux Mouhamadou Diallo…

Alors notre nouvel opposant déballe comme d’hab son lexique politique avec un riche vocabulaire. Et quand notre confrère Mouhamadou Diallo lui pose la question si « Youssou Ndour n’est pas derrière » ses actions politiques ? Pape Djibril Fall fait encore montre de son talent d’orateur et met Youssou Ndour à sa « place politique » dans le pouvoir. Et lui dans son rôle d’opposant. Mais il magnifie la grandeur de la star planétaire et son impartialité en tant que grand patron du groupe futurs médias (GFM). Mais c’est là que les choses se gâtent car pape Djibril Fall va se piéger lui-même et faire naître des doutes sur son engagement politique.

Regardez bien la vidéo. A partir de 4mn 07s. Mouhamadou Diallo vient de lui poser la question. Et l’ancien chroniqueur de TFM se lance avec un brin d’émotion tout en martelant : « depuis décembre 2018, je n’ai jamais eu un coup de fil de Youssou Ndour me demandant de faire ceci ou cela lors de l’émission ». Jusque là tout va bien. Mais quand Pape Djibril Fall fait de son cas, une généralité, cela pose problème. Il déclare que « lui et tout ceux qui participent à l’émission (Ndlr Jakaarlo) n’ont jamais été influencés par Youssou Ndour »…Que cache pape Djibril Fall en voulant parler à la place des autres ?

Il a trop parlé et parlé pour les autres. Et cela pose problème car pape Djibril Fall mouille tous ses anciens collègues et principalement Youssou Ndour comme étant le maître à jouer. Pourquoi vouloir blanchir des personnes qui n’ont jamais été accusées ? Que cherche-t-il à cacher concernant Charles Faye, Papis Diaw, Bouba Ndour et le présentateur pape Abdoulaye Der ? Et sans le savoir, Pape Djibril Fall mouille carrément Youssou Ndour…son commanditaire.

