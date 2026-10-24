Pape Fall rend hommage à Macky Sall 

Dans un hommage adressé à l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, le citoyen sénégalais Pape Fall salue sa décision de retirer sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Il y voit un geste de responsabilité et réaffirme son estime pour l’ancien chef de l’État.

Dans son texte, Pape Fall adresse ses « chaleureuses félicitations » à Macky Sall pour son « courage, sa hauteur de vue et son sens élevé des responsabilités » à la suite de cette décision.

Selon lui, ce choix traduit la capacité d’un homme d’État à placer l’intérêt des institutions, la recherche du consensus et la stabilité internationale au-dessus de toute ambition personnelle.

Pape Fall met également en avant le parcours de l’ancien président, son expérience et son engagement au service du Sénégal, de l’Afrique et de la coopération internationale. Il souligne l’importance du dialogue ainsi que de la contribution à la paix, à la sécurité et au développement dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes.

« Le leadership ne se mesure pas uniquement à l’accession aux plus hautes fonctions, mais également à la capacité de prendre des décisions courageuses et responsables au service d’un idéal plus grand que soi », estime-t-il.

Dans son hommage, Pape Fall considère que l’Afrique peut être fière de compter parmi ses fils des personnalités expérimentées et capables de porter sa voix sur la scène internationale. Il réaffirme son estime pour Macky Sall et lui souhaite plein succès dans la poursuite de son engagement au service du Sénégal, du continent africain et de la communauté internationale.

« Un homme d’État ne se résume pas à une candidature : il se distingue par son parcours, sa vision et l’empreinte qu’il laisse dans l’histoire », écrit-il, avant de conclure par un hommage à un leadership qui, selon lui, continue de porter l’ambition d’une Afrique forte, respectée et influente.