Pape Mahawa Diouf a montré ses limites dans la coordination de la cellule communication de BBY

La communication de BBY est dans une léthargie ineffable depuis des années sans aucun impact mesurable dans le débat public. La coordination de cette structure est plus que malade compte tenu de manque de vision, de leadership et de générosité de son coordonnateur à l’occurrence pape MAHAWA DIOUF. Ce dernier se définit comme un militant de salon qui passe tout son temps à raser les murs sans proposition aucune pour la bonne marche des rouages de la communication. Dans l’APR, les militants se demandent souvent l’utilité de cette coordination qui gère la communication de notre coalition politique comme des vendeurs de FAST FOOD démotivés.

On a constaté pour le déplorer un manque de stratégie politique au niveau de la coordination de BBY de telle sorte qu’elle est toujours dans la réaction face à l’opposition et dans l’installation permanente des cellules de crise. Au lieu d’imposer des débats sur les questions économiques et sociales compte tenu du bilan élogieux et les perspectives généreuses du plan Sénégal émergent. En effet, Les bilans du PAP I et PAP2A uniquement peuvent dicter le ton de l’actualité politique d’ici 2029 compte tenu de l’immensité des réalisations et ses impacts positifs dans les villes et du Sénégal des profondeurs sans tenir en considération le président SALL qui créé les évènements par le dynamisme de ses politiques publiques à la lumière de sa vision généreuse pour un Sénégal émergent. Lors des deux élections passées à savoir les locales et les législatives, le BBY a perdu du terrain à cause des sujets sensibles à savoir les questions de l’homosexualité etc. dont le président MACKY SALL a déjà réglé définitivement d’une manière catégorique.

Par son manque de stratégie politique, l’opposition domine l’opinion et le débat public. Les états-majors politiques de l’opposition réussissent toujours à soulever un débat au détriment de BBY, l’entretenir, le nourrir et forcer le camp de BBY dans d’une manière permanente dans la réaction avec des éléments de langages qui entretiennent davantage le débat en défaveur de BBY et de l’Etat. A titre illustratif, l’affaire opposant le président SONKO et le ministre MAME MBAYE NIANG, un gâteau du siècle pour finir définitivement avec le leader de PASTEF, le coordonnateur de la communication de BBY est resté aphone dans un silence coupable, blâmable et répréhensible.

Fondamentalement, Si le président de PASTEF arrive, à sa guise, à imposer un débat, détourner l’opinion sur des situations compromettantes, inventer des contre feu, manipuler sans danger les médias et les chroniqueurs c’est par ce qu’il y a quelqu’un qui n’a pas fait son travail. Par conséquent, il mérite un remplaçant capable de vendre et coordonner les intelligences de la coalition au service de BBY.

Par ailleurs, les politiques publiques drivées par la président macky sall à travers son gouvernement doivent adosser sur une stratégie politique minutieusement étudiée pour être au bénéfice non seulement du BBY mais au grand public et au sénégalais lambda qui a besoin d’être édifié sur la gestion de l’argent du contribuable.

Nasire NDOME

Militant de l’APR