Déthié Fall a le profil pour pouvoir briguer les suffrages des sénégalais, selon…

Après Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou encore Malick Gakou, c’est Déthié Fall qui annonce sa candidature. Mais sa candidature est devenu un sujet à débattre. Dans un entretient avec nos confrères de SeneNews, Pape Amadou Fall a donné son avis. Selon le journaliste, Directeur de publication de l’hebdomadaire la Gazette, le leader du PRP a le profil pour briguer les suffrages.

« Déthié Fall est un homme politique qui a fait son chemin et qui a la reconnaissance aujourd’hui d’une partie des Sénégalais. Il a été un compagnon d’Idrissa Seck dans le parti Rewmi. A un moment donné, les destins se sont séparés et Déthié a préféré prendre sa voie et lancé son parti le PRP en s’engageant dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi où il a été assez représentatif des ambitions de cette coalition. Aujourd’hui, Déthié Fall qui a fait de hautes études se projette dans l’arène en disant aux Sénégalais qu’il veut être le 5e président. Je pense que c’est une démarche normale et légitime. Puisque, comme tous les autres candidats qui se sont déclarés pour la présidentielle de 2024, le président du PRP a le profil pour pouvoir briguer les suffrages », a-t-il déclaré.

Interpellé sur la recevabilité de la candidature de Déthié, l’invité de nos confrères de dire : « Le tribunal ne l’a pas privé de ses droits civiques et c’est cela le plus important. Si Déthié Fall était privé de ses droits comme Karim Wade ou encore Khalifa Ababacar Sall qui ont connu des épreuves terribles dans ce pays, on aurait pu s’inquiéter pour lui. Mais il n’en est pas encore là. Déthié a outrepassé un interdit à un moment donné. Mais, cela ne saurait le priver d’un droit qui est consacré par la Constitution sénégalaise. La justice sénégalaise a ôté ses droits à Karim Wade et Khalifa Sall. Ceci ne concerne nullement Déthié Fall qui a aujourd’hui toute la légitimité d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. »