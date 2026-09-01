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Pape Matar Sarr rejoint officiellement la Juventus

Par Xibaaru
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Le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr quitte Tottenham pour poursuivre sa carrière en Italie. La Juventus a officialisé son arrivée ce mardi 1er septembre, dans les dernières heures du mercato estival.

À 23 ans, Pape Matar Sarr va découvrir un nouvel environnement après son passage à Tottenham. Le Sénégalais rejoint la Juventus dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat fixée à 27,5 millions d’euros. L’opération pourrait ainsi rapporter jusqu’à 30 millions d’euros au club londonien.

Lors de la saison 2025-2026, le milieu de terrain sénégalais a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, pour deux buts.

Désormais, Pape Matar Sarr s’apprête à relever un nouveau défi sous les couleurs de la Juventus. Après avoir rejoint Tottenham avec de grandes ambitions, il va ainsi connaître une nouvelle expérience en découvrant la Serie A.

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