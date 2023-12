Pape Modou Fall offre une ambulance médicalisée à Matlaboul Fawzainy

Le président de RV/ Dëgg Moo Woor et Coordonnateur national de la Coalition Républicaine/ Samm Sunu Rew Pape Modou Fall s’est illustré dans le social en offrant pour la 4ème fois de suite une ambulance médicalisée de dernière génération à l’hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba.

Une remise qui sest déroulée dans la plus grande sobriété en présence du directeur de la structure hospitalière Ndiaw Fall, de Maguette Niang et de la communauté locale. Un don dont l’objectif est de faciliter l’évacuation des malades et d’aider les populations vulnérables l’accès aux soins médicaux de qualité .

Cette nouvelle ambulance est équipée de tout le matériel nécessaire pour assurer un transport médical sûr et efficace des patients. Les participants ont exprimé toute leur gratitude et leur contentement à ce grand intellectuel aux causes justes et nobles pour son geste généreux. On rappelle que cette ambulance est la quatrième offerte aux structures sanitaires publiques de la région de Diourbel par Pape Modou Fall.

Le représentant de Pape Modou Fall, Directeur de l’emploi, a déclaré que ce dernier a fait ce don pour aider les patients de Diourbel à accéder aux soins médicaux de qualité. Il a également souligné l’importance de soutenir les structures sanitaires publiques qui jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins de santé surtout dans les zones défavorisées.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn