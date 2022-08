Les mouches ne s’affairent que de saletés et d’immondices…Par Pape Sarr

Mon aîné Adama GAYE vient encore de briller de ces sorties abjectes dont lui seul a le secret. Elles se caractérisent toujours par une haine viscérale et un langage ordurier en direction du premier des sénégalais sans aucun égard pour l’institution que représente le Président de la République. Adama veut nier au quotidien le statut de ce président qu’il ne reconnaît pas et pour lequel il est prêt à déverser sa bile à tout moment. Le citoyen républicain que je suis ne peut digérer cette flatulence verbale sans réplique et sans piper mots. Quand les écrits sont partagés et publics, tout le monde y a droit de lecture et de réponse, alors je m’autorise encore cette liberté de rappel à l’attention de celui qui m’a semble-t-il mis au frais en attendant notre prochaine rencontre devant un tribunal quelque part sur la planète. Il est vrai que mon lion a reçu un sacré coup de poing dans ces législatives transformées en référendum pour ou contre Macky SALL. Cette fois, il n’aura pas d’autre choix que de se réveiller et de sévir et ensuite de remettre de l’ordre dans ce panier de crabes qui s’appelle Benno Bokk YaKaar. Le chemin chaotique des investitures n’a eu pour conséquence de part et d’autres que de transformer ces élections législatives en validation ou non d’un hypothétique troisième mandat pour lequel Macky SALL a fini par entretenir un flou coupable que le peuple a semble-t-il sanctionné si lourdement à tel enseigne que la coalition de l’arnaque Yaw-Wallu s’est sentie un moment pousser des ailes. Pendant un moment certains réfractaires des modèles occidentaux- réunis dans le Yewwi n’ont pu s’empêcher de crier et de scander une cohabitation à l’assemblée nationale théorisant même une présidence Yewwi et même un premier ministre Yewwi pour bien singer la démocratie occidentale qu’ils rechassent pourtant tous les jours. Au nom d’une arithmétique simple les oisifs errants ont fait de l’addition des voix de l’inter-coalition de l’arnaque une vérité démocratique. Mais dans leur précipitation les gens ont oublié que Dakar n’est pas le Sénégal et que finalement ils n’auront réussi qu’à imposer une majorité relative. Donc rien n’oblige le Président de la République à leur faire une part belle et comme il y’a de la place pour des manœuvres politiciennes il faut parier que ces coalitions électorales non sincères voleront toutes en éclats d’ici peu face à la real politique de la prochaine élection présidentielle.

Ma victoire à Louga lors de ces législatives n’est pas à démontrer car le mouvement Yessal Taxawaay seul accompagné de la coalition Bunt Bi d’une Adja Coumba NDIAYE déterminée est arrivée 4ème derrière toutes ces coalitions et inter-coalitions qui sont composées au moins de plus de 50 organisations (partis politiques ou mouvements). Je n’ai donc pas à rougir des résultats de nos vaillants candidats députés qui ont été occultés au nom de ce référendum pour ou contre Macky ou le troisième mandat. Les enjeux n’ont donc pas permis aux populations de s’intéresser aux profils et aux personnes présentées ni même à leur programme. Il faut croire que tout le monde a accepté ce principe et comme le peuple a toujours raison, nous concédons que tout le monde doit apprendre des analyses de ces législatives 2022. Mais nous devons le faire froidement, poliment sans chercher à surenchérir dans l’indignité et l’insolence, dans la puanteur et l’abject. Grand Adama n’en a cure, il aime ça insulter notre Président, mais il devra se rappeler qu’on ne peut pas le laisser indéfiniment nous faire le discours de la déchetterie verbale faite de mouches et de vers chaque fois qu’il s’adresse au chef de notre Etat. Oui il semble aimer ça les mouches, mais les mouches ne s’affairent que dans la saleté et les immondices. Je le convie donc à la grandeur que requiert son statut de grand frère, mais également d’intellectuel et de cadre supérieur. Qu’il arrête d’insulter nos institutions ! C’est une condition sine qua non pour que j’arrête de m’intéresser à lui. Assurément !

Pape SARR

Duc de Diapal