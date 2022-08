Scrutin du 31 juillet : Aminata Assome Diatta félicite Yewwi pour sa victoire

Les élections législatives du 31 juillet 2022 se sont bien déroulées.

Le verdict des urnes ne nous est pas favorable.

Je voudrais à ce moment précis, adresser mes félicitations à la Coalition Yewwi Askan WI pour sa victoire.

Je voudrais aussi dans le même élan, féliciter la Coalition Benno Bokk yakar pour sa détermination, son unité. Ce qui lui a permis de faire progresser son score dans toutes les communes du département de Keur Massar.

Je leur adresse tous mes encouragements et mes félicitations pour cette excellente campagne que nous avons menée ensemble.

Merci surtout aux Massaroises et Massarois qui nous ont apportés leurs suffrages.

Nous avons certes perdu une bataille de plus mais nous sommes déjà debout, prêts pour le prochain.

Devant est mieux comme diraient certains.

Je reste engagée pour Keur Massar, pour son développement au profit de ses femmes, de ses jeunes, et de ses personnes âgées.

Keur Massar, Massarois et Massaroises dans nos cœurs pour passer d’une rive à l’autre.

Beug dou Bagne!

Assome Aminata DIATTA