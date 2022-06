Pape Sarr : « merci aux FDS du Sénégal et honte aux conspirateurs »

Ce pays est sous contrôle, merci aux FDS du Sénégal et honte aux conspirateurs !!!

Le spectre constant d’une confrontation annoncée violente et sanglante par la coalition des prétendants n’est qu’un paravent sensé masquer la volonté manifeste de déstabiliser Ndoumbélane, telle qu’imaginé par quelques oisillons errants de la diaspora et du Sénégal. On nous parle ce matin de cet « Akhenaton » Ousseynou Seck le renégat de Guéoul, menteur, affabulateur, sans rêve, ni avenir. La première chance de nos FDS qui déjouent sans peine toutes les tentatives de sabotage et de sabordage incluant même quelques idiots excités du MFDC, réside dans le fait même que la personne qu’on nous présente comme instigateur est de loin l’une des plus nulles que le Sénégal ait offerte au monde. Ousseynou Seck ne sert à rien et Akhenaton n’est pas capable de complot parce que son clapet ne ferme pas, or pour comploter il faut être ingénieux et taciturne. La fermer n’est pas une attribution de cette personne qui doit jouir intensément d’entendre les médias lui faire la part belle en le présentant comme un danger public. « Afennaton » devrait on dire, ne mérite même pas qu’on parle de lui et même Sonko qu’il prétend défendre ne sait jamais ce que ce rebut d’humanoïdes est capable de sortir comme énormité et parfois en déphasage complet avec les projets prévus. Akhenaton n’est pas un gros problème et j’en ai la solution. S’il devait menacer ce pays un jour et si l’onction m’était donnée ou même s’il continue simplement de m’énerver j’irais le chercher n’importe où dans ses terriers de France et de Navarre. Il sait et je sais.

La vérité c’est que ce pays est sous contrôle et nous devons tous remercier pour cela nos FDS qui ont une parfaite maîtrise de ces oisifs errants dont la plupart se sont reconvertis en modou bol le temps d’un concert cacophonique durant lequel les immatures s’en sont donnés à cœur joie. Nos forces de défense et de sécurité méritent bien nos prières et nos acclamations car dans le tintamarre des klaxons et des cris ils ont su tranquillement mettre hors d’état de nuire les rebelles promus à la déflagration ainsi que la rébellion de petite semaine attribuée à Ousseynou Seck. On nous fait la leçon de morale dès qu’on parle de « rebelles » mais personne ne veut constater la coïncidence entre les annonces de confrontation de Samba Yakatan et la venue de ces écervelés qui cherchent à brûler ce pays. Bon nombre de sudistes ont cédé à la peur et on accepté de se laisser enrôler dans une théorique guérilla du Sud contre le Nord qui les mépriserait. Tout les monde flippe dès qu’on en parle et les fausses vigies de la paix vous alertent sur le danger à parler de choses aussi graves et sensibles. Moi aussi j’ai de la famille au Sud et beaucoup de sudistes savent que Sonko surfe sur des choses qu’ils sont loin de partager. Le Sénégal restera uni et indivisible et ni Affenaton, ni Landiata Dieme, nichés tous les deux entre Montréal et Paris ne le changeront. Depuis quelques jours on constate que même des assimilés kilifeu en caftan et turbans se sont inscris au tapage et au vacarme, à frapper de leur bol, prouvant leur parfaite méconnaissance de ce qui se joue sous nos yeux. Quelques prêcheurs ont même choisi le camp de l’axe du mal ne se privant plus de railler le Président de la République à la moindre occasion. Les esprits du mal veulent en découdre à tout prix et ont parfois réussi à mélanger dans la tête de citoyens aveuglés: prix des denrées que nous ne produisons pas, inflation généralisée et mal être des gens, en une responsabilité directe de l’état du Sénégal et surtout de son chef. Il est vrai que BBY et surtout son socle APR n’a plus rien à proposer à ce pays, car le président a fini de s’entourer de bras cassés, lâches, incapables et sans courage. On assiste à des « benoiteries » à la pelle de loosers qui ne se gênent pas à aller partout dans les médias nous gaver d’inepties, après avoir été les premiers responsables de ces mauvaises listes dont tout le monde accuse le Président et son régime. Cela seulement explique pourquoi des zombis politiciens se soient permis de menacer l’illustre ministre Mankeur Ndiaye (certainement le meilleur à la station qu’il a occupé, tout au moins le plus attentif) connu pour sa franchise et son objectivité. Oui APR est truffé de bons à rien incapable de faire face à ces énergumènes qui nous pompent l’air et qui peinent à reconnaître les qualités de ce Président qui est de loin le meilleur que le Sénégal indépendant ait jamais produit. Le lion a beaucoup pêché et il s’est beaucoup trompé mais il reste un excellent Président dont les efforts et les réalisations pour ce pays ne peuvent être occultés avec des mots et des cris. Samba Yakatan et sa horde se sont installés dans le déni mais n’ont jamais rien promis qui soit une vision ou un programme permettant de faire mieux. La révolte et le sang qu’ils ne cessent de théoriser n’arrivera jamais et au pire ne saignera que sur leurs têtes. Évidemment quelques malheureux jeunes de leur environnement seront sans doute des agneaux de sacrifice.

Mon vénéré marabout feu Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké a dit et redit sans ambages après son illustre père Baye Abdou Lahat Mbacké que ceux qui théorisent le mal et les flammes pour ce pays en seront les seuls victimes; et jamais ces prédictions ne déménageront selon la bonne formule wolof.

Toutes les théories que Sonko nous a vendues sont entachées de nullité extrême montrant à souhait son inconsistance et son incapacité à nous proposer un chemin économique et social adéquat, ou une méthode éprouvée de meilleure tenue dans cette crise internationale multiforme. Quant aux autres qui s’agitent autour de Samba Yakatan, s’ils ne sont pas violeurs ils sont forcément biralkat, voleurs, ou assassins.

Rien ni personne dans cette tribu de crieurs ne correspond à l’idée qu’on se fait de la vertu dans ce pays. Dieu fait toujours bien les choses et tout cette imbroglio autour des incompréhensions sur les listes de YAW ou de la coalition de l’arnaque YAW-WALLU me conforte dans le fait que certains leaders de la trempe de Mansour Sy, Moussa Tine et autres ne sont pas hommes à se dissoudre dans ce genre de mélanges. Ils le voudraient que Dieu les en empêcherait. J’attire donc l’attention de ces vaillants sénégalais dont Moussa Diop et d’autres victimes de leur expression sur le 3eme mandat de ne jamais fricoter avec le diable.

Le Conseil Constitutionnel pour ne rien arranger vient de valider un bordel incompréhensible avec des listes devant concourir sans suppléants ou sans titulaires. Une première à Ndoumbelane que les annales retiendront comme tâche validée par mon homonyme le tout puissant POS.

Ce qu’on doit retenir c’est que la démocratie et les fondamentaux de ce pays ne tiennent que parce que cette constitution nous lie tous et reste le socle de notre vivre ensemble, alors même si comme moi des gens pensent que les décisions rendues sont incompréhensibles nous devons nous rappeler aussi que ces décisions clôturent tous les débats en étant de premier et de dernier ordre. Place à des élections démocratiques qui ont toujours tout tranché dans ce pays. Elles régleront toujours tout y compris le 3eme mandat pour lequel on nous tympanise. Il ne doit plus y avoir de place aux bruits sauf pour ceux qui risquent la prison pour viol sodomie et menaces de morts. Pour ceux là aucun temps mort ne plaide parce que le dénouement n’attendra pas 2024, alors je les comprends. Mais ces suiveurs qui crachent sur la démocratie et l’état de droit au nom du « lafagn » qui appuie « boromi mbam » qu’ils soient châtiés de la plus belle des manières.

Quelques listes de citoyens ainsi que la liste Bokk Guis Guis de Pape Diop (véritable homme d’état) semblent garder la lucidité des démocrates qui ne croient qu’aux urnes et au peuple. Les enjeux ne se joueront nulle part ailleurs et toute tentative autre n’est que vanité ou extériorisation de ses propres démons. On ne peut pas crier et écrire sur sa page Facebook que des erreurs sur la liste nationale perdront la liste et venir imposer ensuite que cette liste passe par force. On se fout de qui là ? Ceux qui défendent cette posture incarnent la lâcheté dans sa version la plus pure. Et si comme d’aucun le disent le Conseil Constitutionnel rend service au pouvoir, souvenez vous que c’est encore le peuple qui vote et qu’il n’est complice que ses propres envies. Rappelez vous que la validation de la 3eme candidature de Wade a aussi été la porte de sa défaite retentissante. Bougnou kenn ray ak wakh.

Adama Gaye « la bave » du haut de son exil doré et choisi continue de balancer des vertes et des pas mûres dans un style abject mélangeant tout et n’importe quoi. Il continue ses mensonges en salissant au passage la mémoire d’illustres disparus comme ABC. Mais ses postillons dont il finit par dégouliner ne couleront que sur son visage d’indésirable partout, même YAW n’en a pas voulu.

Pour finir nous devons saluer encore et toujours les forces de l’ordre qui tiennent les esprits du mal en respect. Pas de députés qui tienne ! Ainsi ces déshonorables qui battent le macadam pour violer les interdits de nos lois soient gardés à ndoungoussine et que milles yarou nime s’abattent sur eux. Qu’il en soit de même pour toutes ces erreurs de notre sociétés qui nichent à des stations dont ils ne comprennent pas la solennité. Na yaryi daal ! La farce n’a que trop duré.

Pape SARR

Duc de Diapal